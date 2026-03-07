Forte dei Marmi si conferma una delle località più vivaci della Versilia, distinguendosi anche per gli eventi sportivi e mondani. Negli ultimi anni, la spiaggia della cittadina toscana ha ospitato manifestazioni che uniscono sport, lifestyle e promozione del territorio, con un'attenzione particolare alle discipline equestri, come il polo sulla sabbia.

Il polo sulla spiaggia rappresenta una tradizione che ha già visto la Versilia protagonista, con tornei che hanno coinvolto squadre internazionali e appassionati di equitazione e mondanità. Questi eventi hanno contribuito a rafforzare l'immagine di Forte dei Marmi come meta d'eccellenza per appuntamenti che coniugano sport, eleganza e relazioni internazionali.

Il Bagno Alpemare e la tradizione del polo in Versilia

Tra le location più note della zona, il Bagno Alpemare si distingue per la qualità dell'offerta balneare e per la capacità di ospitare eventi di rilievo. La spiaggia di Forte dei Marmi, grazie anche alla collaborazione tra istituzioni e operatori locali, si presta a iniziative che valorizzano il territorio e la sua vocazione turistica.

Il format del polo sulla sabbia, già sperimentato in passato a Marina di Pietrasanta, ha riscosso successo tra pubblico e partecipanti, diventando un appuntamento atteso dagli amanti dello sport e del lifestyle balneare.

Sport, eleganza e promozione del territorio

Eventi come il polo sulla spiaggia rappresentano un'opportunità per promuovere la destagionalizzazione e per consolidare il ruolo di Forte dei Marmi come punto di riferimento per manifestazioni di livello internazionale. La tradizione sportiva si intreccia così con la strategia culturale e turistica della città, offrendo occasioni di incontro e valorizzazione delle eccellenze locali.