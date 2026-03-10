Francesca Recine è stata nominata presidente della Fismo, Federazione Italiana Settore Moda di Confesercenti. L’annuncio è stato diffuso il 9 marzo 2026. La nuova presidente succede a Donatella Prampolini, che ha guidato la Federazione negli anni precedenti. La nomina è avvenuta a seguito dell’assemblea nazionale dell’organizzazione, che rappresenta una realtà di riferimento per gli operatori della moda e dell’abbigliamento in Italia.

Recine ha sottolineato, al momento della sua elezione, l’importanza di “sostenere le imprese della moda, soprattutto in una stagione di grandi cambiamenti e sfide, investendo nell’innovazione e nell’attenzione al cliente”.

Secondo la nuova presidente, la Federazione punta a rafforzare la rappresentanza delle imprese associate, dare risposte alle esigenze di ogni segmento del settore e promuovere iniziative per favorire la formazione professionale.

Il ruolo della Fismo nella moda italiana

La Fismo raggruppa oltre 35.000 imprese del commercio al dettaglio nei comparti dell’abbigliamento, calzature e accessori. È componente di Confesercenti, una delle principali associazioni di rappresentanza delle PMI italiane, attiva dalla sua fondazione nel sostegno a negozi e imprese familiari. La Federazione svolge attività di tutela, consulenza e promozione degli interessi degli associati a livello nazionale, regionale e locale.

Negli ultimi anni, il settore della moda in Italia ha affrontato cambiamenti profondi dovuti a crisi internazionali, nuove tecnologie e trasformazioni nelle abitudini di acquisto. Fismo si è distinta per la collaborazione con enti pubblici e privati, partecipando a tavoli di lavoro e promuovendo campagne per il valore della filiera tradizionale e la difesa dei posti di lavoro nelle comunità locali.

Francesca Recine e le prospettive della Federazione

Prima della sua elezione a presidente nazionale, Recine ha maturato una lunga esperienza all’interno del sistema associativo e nella gestione di attività commerciali nel settore moda. Il suo impegno si è concretizzato sia in ruoli di rappresentanza territoriale, sia in iniziative indirizzate alla formazione e all’innovazione nei negozi di prossimità.

Recine intende proseguire il percorso di innovazione e attenzione al capitale umano, già avviato dalla Federazione.

Confesercenti, nata nel 1971, rappresenta oggi oltre 350.000 imprese nei comparti del commercio, turismo, servizi e artigianato. La sede nazionale si trova a Roma. La presenza della Fismo garantisce una voce unitaria ai negozianti della moda, intervenendo sui temi della sostenibilità, delle nuove professionalità e sulle modalità più efficaci per affrontare la concorrenza internazionale. Sono previsti nuovi progetti formativi e campagne informative, così da accompagnare le imprese associate nelle sfide attuali e future.