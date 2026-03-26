Il Quartetto Rilke, ensemble d’archi composto da Giulia Gambaro, Giada Visentin, Giulietta Bianca Bondio e Marina Pavani, sarà protagonista di un concerto esclusivo presso l’Istituto Italiano di Cultura del Cairo. L’appuntamento è fissato per domenica 29 marzo alle ore 19, nell’ambito del prestigioso progetto “Giovani talenti musicali italiani nel mondo”. Il programma della serata prevede l’esecuzione di opere raffinate ed eleganti di due maestri della musica classica: Luigi Boccherini e Ludwig van Beethoven, offrendo al pubblico egiziano un’opportunità unica di apprezzare l’eccellenza cameristica italiana.

Il progetto “Giovani talenti musicali italiani nel mondo”

L’iniziativa, che mira a valorizzare le eccellenze musicali italiane a livello internazionale, è sostenuta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero della Cultura. L’organizzazione del concerto è curata dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) in stretta collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura del Cairo.

Il Quartetto Rilke: rigore tecnico e maturità artistica

Fondato nel 2022 e intitolato al celebre poeta tedesco Rainer Maria Rilke, il Quartetto Rilke si è rapidamente affermato come una delle realtà più promettenti nel panorama cameristico italiano. Le quattro musiciste, tutte formate in prestigiose accademie e conservatori sia in Italia che all’estero, hanno già ottenuto significativi riconoscimenti da critica e pubblico.

La loro performance è caratterizzata da una straordinaria capacità di unire rigore tecnico e un’intensa maturità artistica, come dimostra anche la scelta del repertorio per questa esibizione in Egitto. Il gruppo si distingue per un repertorio che spazia dai classici del Settecento e Ottocento fino a proposte più contemporanee, mantenendo sempre un alto livello di interpretazione e coesione artistica.

Il sostegno del Cidim e le parole dei protagonisti

L’attività concertistica del Quartetto Rilke è supportata attivamente dal Cidim, grazie a un accordo sottoscritto con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena e la Fondazione Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola. Francescantonio Pollice, presidente del Cidim e di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali), ha spiegato: “Le giovani artiste, che suonano insieme nel nome del poeta tedesco Rilke, svolgono da tempo, una importante attività concertistica in Italia e all’estero grazie anche al sostegno del CIDIM che le promuove sulla base dell’accordo sottoscritto con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena e la Fondazione Accademia Internazionale 'Incontri col Maestro' di Imola.

Domenica si esibiscono all’interno dell’Istituto Italiano di Cultura, con il quale il nostro ente collabora da quando è direttore il Dott. Maurizio Guerra che ringrazio per la disponibilità ad accogliere sempre i migliori giovani professionisti che la musica italiana è oggi in grado di offrire”.

Maurizio Guerra, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura del Cairo, ha concluso: “Il Quartetto Rilke è una delle realtà più promettenti del nuovo panorama cameristico italiano. Del giovane ensemble si conosce e si sottolinea la straordinaria capacità di unire rigore tecnico e un'intensa maturità artistica, come si evince anche dal repertorio che hanno scelto per esibirsi qui in Egitto. Siamo orgogliosi e felici di offrire loro uno spazio all’interno del calendario dei tanti eventi che promuoviamo e anche la possibilità di conoscere il pubblico locale, che sono convinto saprà apprezzarne il grande talento”.

Il progetto “Giovani talenti musicali nel mondo” è sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso la rete delle Ambasciate d’Italia, gli Istituti Italiani di Cultura e i Consolati Generali d’Italia nel mondo e dal Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo.

Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili sui siti del Cidim e dell’Istituto Italiano di Cultura del Cairo.