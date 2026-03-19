La cerimonia d'apertura di Matera 2026, anno in cui la città lucana è stata designata Capitale Europea della Cultura, prenderà il via il 19 marzo 2026 con un evento di grande impatto simbolico e territoriale. Ad aprire la manifestazione saranno le note di "Mediterraneo", uno dei brani più celebri di Giuseppe Mango, artista originario proprio della Basilicata. Questa scelta intende sottolineare il forte legame culturale della città con le sue radici e la sua proiezione internazionale, segnando un momento cruciale nel calendario materano e vedendo la presenza di istituzioni locali e nazionali.

L'organizzazione della cerimonia ha voluto rendere un sentito omaggio a Mango, dichiarando che "Le parole e la musica di Mango rappresentano il sentimento di accoglienza e apertura che Matera intende trasmettere in occasione di questo appuntamento europeo". La selezione di un brano come "Mediterraneo" è considerata una sintesi perfetta tra località e universalità, temi centrali nel programma delle iniziative previste per Matera 2026. Alla cerimonia d'inaugurazione sono attesi ospiti di rilievo dal mondo della cultura e delle istituzioni, oltre a delegazioni delle altre città europee coinvolte nella rete delle Capitali della Cultura. Il programma dettagliato della giornata includerà, oltre all'esecuzione musicale iniziale, vari interventi istituzionali e un percorso multimediale che narrerà la storia e lo sviluppo della città lucana.

Il significato della cerimonia e il ruolo di Mango

L'evento inaugurale di Matera 2026 si svolge all'insegna della valorizzazione delle identità locali, con l'artista Giuseppe Mango scelto come simbolo della produzione culturale del territorio lucano. "Mediterraneo", pubblicato nel 1992, è universalmente riconosciuto come uno dei brani più rappresentativi del cantautore e veicola, attraverso la sua melodia e il suo testo, il senso di apertura verso il dialogo culturale tra Matera, il Sud Italia e il resto d'Europa. L'importanza di Mango nella musica italiana e il suo profondo legame con la regione Basilicata rafforzano la decisione del comitato organizzatore per questa significativa apertura.

La cerimonia, oltre a rappresentare il punto di partenza delle manifestazioni di Matera 2026, mira anche a esplorare le radici storiche e culturali della città.

In tal senso, la scelta del repertorio musicale assume il valore di un invito alla partecipazione attiva della comunità locale e dei visitatori, in un'ottica di scambio e crescita culturale collettiva.

Matera tra passato e futuro: identità e valorizzazione culturale

Matera, già celebre a livello internazionale per i suoi Sassi e il suo patrimonio storico, con questa cerimonia avvia ufficialmente il proprio anno da Capitale Europea della Cultura. La città, che dal 1993 fa parte del patrimonio mondiale Unesco, ha fatto della valorizzazione delle proprie radici e dell'apertura all'Europa una strategia fondamentale di sviluppo culturale e turistico. L'evento inaugurale segna l'avvio di un ricco programma che prevede oltre cento iniziative, tra cui mostre, concerti, dibattiti, installazioni artistiche e progetti di inclusione sociale e culturale.

La designazione di Matera come Capitale Europea della Cultura per il 2026 consolida il percorso già intrapreso con la nomina del 2019 e ribadisce il ruolo centrale della cultura come motore di sviluppo territoriale. I luoghi della cerimonia e delle successive iniziative coinvolgeranno non solo il centro storico, ma anche i quartieri periferici e gli spazi rigenerati della città, con una particolare attenzione alla sostenibilità e alla partecipazione. Matera punta così a rafforzare la propria presenza nel contesto internazionale, promuovendo al contempo la sua storia, le sue eccellenze artistiche e il dialogo con le altre città europee partecipanti.