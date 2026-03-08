In occasione della Giornata internazionale della donna, l’8 marzo, Milano si arricchisce di un nuovo murale firmato da Tvboy, nome d’arte di Salvatore Benintende. L’opera, intitolata “LOVE = RESPECT”, è stata realizzata su un muro esterno del MUDEC, il Museo delle Culture di Milano, e si dedica a Giulia Cecchettin, la giovane vittima di femminicidio diventata un simbolo della lotta contro la violenza di genere. Il progetto si inserisce tra le iniziative urbane volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei diritti delle donne e della prevenzione della violenza.

Il murale raffigura Giulia Cecchettin mentre disegna un cuore rosso su una parete, accompagnata dalla scritta “LOVE = RESPECT”. L’opera intende essere un messaggio di rispetto e amore, sottolineando l’importanza di promuovere una cultura della non violenza e della parità. Tvboy, attraverso la sua arte, mira a lasciare un segno tangibile di memoria e consapevolezza in uno spazio pubblico frequentato dai cittadini, scegliendo il MUDEC come luogo simbolico di incontro tra culture e generazioni.

L’arte urbana di Tvboy per un messaggio sociale

Salvatore Benintende, in arte Tvboy, è una figura di riferimento della street art contemporanea italiana e internazionale. Da anni porta avanti un percorso artistico che coniuga estetica pop e tematiche sociali, affrontando spesso attraverso i suoi interventi urbani questioni come la giustizia, l’inclusione e la memoria collettiva.

Le sue opere, presenti in molte città europee, sono caratterizzate da riferimenti iconografici immediati e dall’utilizzo del colore come elemento narrativo. Il nuovo murale dedicato a Giulia Cecchettin si inserisce in un filone che vede l’arte come strumento di sensibilizzazione pubblica e di recupero della memoria individuale e collettiva.

A Milano, le opere di Tvboy hanno già affrontato vari temi di attualità, dalle questioni di genere ai diritti civili, dalla narrazione delle figure femminili all’omaggio a personaggi della cultura e della storia recente. L’artista utilizza muri e superfici urbane per trasformarli in spazi di dialogo e di incontro, scelti strategicamente per amplificare il messaggio presso una vasta platea.

Il MUDEC come spazio di memoria civile e artistica

Il MUDEC, Museo delle Culture di Milano, rappresenta uno dei poli culturali più importanti della città. Situato nel quartiere Tortona, è spesso sede di eventi pubblici e installazioni che coinvolgono la cittadinanza su tematiche di attualità. L’inserimento del murale dedicato a Giulia Cecchettin in questo contesto conferisce maggiore visibilità al tema della lotta contro la violenza sulle donne e rafforza il legame tra spazio pubblico, memoria civile e arte partecipata.

Negli ultimi anni, Milano si è distinta per numerose iniziative urbane che uniscono espressione artistica e sensibilizzazione sociale. L’opera di Tvboy, grazie anche alla posizione scelta, intende commemorare Giulia Cecchettin e suscitare una riflessione attiva nei cittadini.

Il murale si aggiunge così ad altri interventi artistici promossi nelle principali aree della città con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo delle vittime e stimolare azioni concrete per la prevenzione della violenza di genere.