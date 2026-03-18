L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha espresso profondo turbamento e sgomento per l’incidente che ha coinvolto l’attrice e cantante Teyana Taylor durante la recente notte degli Oscar. L’episodio si è verificato domenica 15 marzo 2026, negli ultimi momenti della cerimonia, quando la candidata agli Oscar ha denunciato di essere stata strattonata e spinta da una guardia di sicurezza nell’area riservata agli ospiti. La vicenda è stata documentata da un video circolato sui social, nel quale si sentono le proteste della stessa Taylor.

Nella sua dichiarazione, l’Academy ha sottolineato di aver collaborato con Taylor per mesi durante la stagione dei premi, definendola “straordinaria: disponibile, gentile e sempre attenta allo spirito di comunità”.

Pur precisando che il personale coinvolto apparteneva a una società esterna, la Security Industry Specialists, l’organizzazione ha ribadito che “l’esperienza di ogni singolo ospite resta una nostra responsabilità”. L’Academy ha inoltre affermato di aver chiarito alla società che “questo comportamento non è inaccettabile” e di stare adottando “le misure appropriate per assicurarci che una cosa simile non accada più”.

Nel video dell’incidente, si sente Teyana Taylor rimproverare un uomo fuori campo con le parole: “Sei un uomo che mette le mani addosso a una donna. Sei molto scortese. Molto scortese”. Rivolgendosi poi a una persona alle sue spalle, aggiunge: “Mi ha letteralmente spinta” e conclude: “Non mi toccare, non mi spingere”.

L’episodio ha generato ampia discussione pubblica e tra i presenti, sollevando interrogativi sulle misure di sicurezza in eventi di tale portata.

Le reazioni e le misure dell'Academy

L’incidente si inserisce in un contesto di grande attenzione mediatica per la notte degli Oscar. L’intervento della sicurezza è stato percepito come sproporzionato da alcuni testimoni, portando l’Academy a ribadire l’intollerabilità di tali situazioni in eventi di risonanza mondiale. La Security Industry Specialists è stata informata della non accettabilità del comportamento. In risposta all’accaduto, gli organizzatori si sono impegnati a rivedere le procedure di gestione della sicurezza, con l’obiettivo di garantire un ambiente rispettoso per tutti gli ospiti.

L’Academy ha intensificato negli ultimi anni le iniziative volte a migliorare l’inclusività e la tutela dei partecipanti agli Academy Awards, rafforzando questa attenzione dopo episodi che hanno avuto vasta eco mediatica. La credibilità degli Oscar dipende anche dalla capacità di assicurare la sicurezza e la dignità di tutti i presenti.

Teyana Taylor: una figura di spicco

Teyana Taylor, protagonista dell’episodio, è una figura di spicco tra le nuove generazioni di artiste afroamericane, riconosciuta per la sua versatilità in musica e cinema. La sua nomination agli Oscar testimonia il crescente riconoscimento del talento nero nell’industria cinematografica statunitense. L’Academy, in passato al centro di dibattiti sulla rappresentazione delle minoranze, mira con iniziative come la collaborazione con artiste del calibro di Taylor a promuovere un cambiamento positivo.

L’incidente con la sicurezza ha suscitato solidarietà per l’attrice da parte di colleghi e addetti ai lavori, riaccendendo il dibattito sugli standard di comportamento richiesti al personale di servizio in manifestazioni di prestigio. L’Academy ha riconfermato il proprio impegno a tutelare gli ospiti e ad adottare ogni misura necessaria per prevenire il ripetersi di simili episodi.