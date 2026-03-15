La cerimonia degli Academy Awards approda su Rai1 con la conduzione di Alberto Matano. Il programma speciale ‘Oscars – La notte in diretta’, trasmesso dagli studi Rai di Via Teulada a Roma, offrirà al pubblico italiano la visione dell’evento a partire dalle 23.30. Matano sarà affiancato da un parterre di ospiti di rilievo, comprendente figure del cinema e del giornalismo. Tra questi, spiccano la scenografa premio Oscar Francesca Lo Schiavo, la giornalista Giovanna Botteri, la conduttrice Melissa Greta Marchetto, la critica cinematografica Paola Jacobbi, il critico e docente Stefano Della Casa e il critico cinematografico Federico Pontiggia.

La serata degli Oscar con ospiti e collegamenti

Il racconto della serata sarà ulteriormente arricchito dalla presenza di Mattia Carzaniga, inviato Rai direttamente dal Dolby Theatre di Los Angeles. Carzaniga seguirà in tempo reale la 98ª edizione degli Oscar, proponendo interviste dal red carpet e descrivendo l’atmosfera vibrante della cerimonia, con la sua consueta parata di star hollywoodiane. Gli ospiti presenti in studio offriranno commenti sui momenti salienti della premiazione, con analisi approfondite sui vincitori e sulle categorie più attese.

Modalità di visione e accessibilità per gli spettatori

La diretta degli Academy Awards sarà accessibile non solo tramite il canale Rai1, ma anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Sarà inoltre disponibile la funzionalità per selezionare la lingua originale, permettendo agli spettatori di fruire della cerimonia senza la traduzione simultanea. Questa opzione mira a garantire un’esperienza più autentica e vicina all’evento internazionale per i veri appassionati di cinema. La trasmissione si propone di catturare l’interesse sia del pubblico generalista sia degli cinefili più accaniti, grazie alla competenza degli ospiti e alla copertura in tempo reale da Los Angeles.