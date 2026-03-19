Il celebre show musicale Paradise fa il suo atteso ritorno su Rai2 a partire dal 3 aprile 2026. Lo storico programma, che ha lasciato un segno nel palinsesto televisivo italiano tra gli anni Ottanta e Novanta, si rinnova sotto la guida di Pascal Vicedomini, che ne prosegue la tradizione dedicata alla musica internazionale e ai grandi nomi dello spettacolo. Questa nuova edizione si distingue per un dichiarato omaggio al mito di Federico Fellini, integrando il cinema e la musica d'autore.

Il nuovo ciclo di Paradise prevede otto puntate, che andranno in onda ogni mercoledì in seconda serata.

Il progetto mira a riproporre il format originale, arricchendolo con interviste a importanti artisti e incontri con musicisti e personaggi di spicco del mondo dello spettacolo. L'intento è rendere omaggio ad alcuni dei maggiori protagonisti della storia della musica, del cinema e della televisione. Un elemento di significativa novità sarà l'attenzione specifica alla figura di Fellini, il cui profondo rapporto con la musica e con lo spettacolo italiano fungerà da filo conduttore per l'intera serie di puntate.

Il ritorno di Paradise e l'eredità di Fellini

Il rientro di Paradise su Rai2 è stato fortemente sostenuto sia da Pascal Vicedomini che dalla direzione della rete, con l'obiettivo di celebrare il ricco patrimonio artistico e culturale che da sempre ruota attorno al programma.

Oltre all'omaggio a Federico Fellini, la trasmissione ricorderà figure iconiche che hanno segnato la televisione italiana, come Raffaella Carrà e Gianni Minà. La nuova edizione si propone di «trasmettere valori di bellezza e leggerezza», come dichiarato da Vicedomini, e di favorire l'incontro tra grandi artisti di fama internazionale e le nuove generazioni di spettatori, creando un ponte tra epoche e stili.

Nelle otto puntate previste, Paradise ospiterà numerosi volti noti del panorama musicale e cinematografico, offrendo approfondimenti e racconti inediti legati agli esordi e ai capolavori di questi artisti. La presenza di ospiti musicali di prestigio, interviste esclusive e l'utilizzo di preziosi materiali d'archivio contribuiranno a ricostruire il clima culturale di un'epoca specifica, rilanciandolo in una chiave moderna e attuale.

Questo approccio valorizza la storia della televisione Rai e la sua capacità di innovare i formati tradizionali, mantenendo viva la memoria e proiettando lo sguardo verso il futuro.

Musica e spettacolo: un ponte tra generazioni

Concepito originariamente per avvicinare il pubblico italiano alle star internazionali e alla musica di qualità, Paradise ha rappresentato negli anni un palcoscenico prestigioso per nomi del calibro di Ray Charles, James Brown e Whitney Houston. Con il suo ritorno nel 2026, la trasmissione intende riaffermare il ruolo centrale della musica e dello spettacolo nel servizio pubblico radiotelevisivo. Il programma proporrà una selezione accurata di repertorio d'autore e darà spazio a nuovi volti emergenti, consolidando il suo ruolo di promotore culturale.

Le puntate verranno registrate in location suggestive tra Roma, Barcellona e Miami, città che hanno segnato la storia personale e professionale di Vicedomini. Queste ambientazioni ospiteranno numerosi inserimenti esterni e momenti musicali dal vivo, arricchendo l'esperienza visiva e sonora. L'intenzione è creare un percorso che unisca memoria storica, contemporaneità e suggestioni visive, in piena coerenza con lo spirito distintivo di Paradise. In passato, il programma ha ricevuto riconoscimenti per la sua capacità di anticipare le tendenze culturali e musicali, contribuendo in modo significativo a rendere popolare la musica internazionale in Italia. Questa nuova edizione, pur mantenendo fede alla sua identità originale, aspira a diventare un punto di riferimento per chi vede nella televisione un luogo privilegiato di incontro tra il passato glorioso e il futuro dinamico dello spettacolo.