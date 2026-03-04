La seconda giornata della quarta edizione di Premio Film Impresa ha proseguito con le proiezioni delle opere in concorso e l'allestimento di due programmi speciali curati da Gruppo FS e Gruppo Lavazza. L'evento, ideato da Unindustria con il supporto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema, ha confermato il suo ruolo di ponte tra impresa, territorio e cultura audiovisiva.

Proiezioni in concorso e corti storici

La mattinata si è aperta con la proiezione del docufilm “Andata e Ritorno”, realizzato da Gruppo Creativo Multimedia per Gruppo FS, scritto e diretto da Roberto Campagna ed Elena De Rosa.

Il film è stato preceduto da un dialogo tra Giampaolo Letta e Alessandra Calise, responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne di Gruppo FS, e seguito da un confronto tra Mario Sesti, i registi e il cast. Il docufilm racconta il mondo ferroviario attraverso le storie di sei passeggeri, presentando il treno come spazio simbolico di incontro e trasformazione.

Subito dopo, sono iniziate le proiezioni delle opere in concorso, con la partecipazione degli autori e dei rappresentanti delle imprese. In apertura, la sezione “Corti dal Csc – Comunità e Impresa Flash” ha proposto due cortometraggi storici: “Piccoli calabresi sul Lago Maggiore… Nuovi ospiti della colonia di Suna” di Ermanno Olmi (1953) e “Sud come nord” di Nelo Risi (1957).

A seguire, l’Area Doc I, curata da UniCredit, ha presentato una serie di cortometraggi tra cui “Il sogno di Carlo”, “Aiutarsi Prevenendo”, “Angioedema Real Life – Diario di bordo”, “Rosetti Marino | 100 Years Young”, “Le Vie del Basilico” e “Generazioni in crescita. 40 anni con ‘Lavoriamo insieme’”.

Area Narrativa e omaggio a Lavazza

Nel pomeriggio, l’Area Narrativa, a cura di Umana, ha proposto titoli come “Mario in tHERApia – la sindrome dell’abbandono e Mario in tHERApia – ipnosi”, “Il viaggio è appena iniziato”, “Pane Amore e Libertà”, “La nostra via della seta”, “Il primo giorno – generazione talento”, “Pulcinella inventa la Pizza”, “Punti nascosti”, “EUREKA! Storia di una invenzione impossibile”, “Giuro”, “Volvo Trucks VLEx – Trasforma la tua passione” e “Vista Hotel”.

La giornata si è conclusa con un programma speciale dedicato a Gruppo Lavazza. Dopo la proiezione di un corto tratto dall’Archivio Storico Lavazza, intitolato “Lavazza, il piacere del cinema: dal racconto sensoriale del prodotto alla scoperta del cinema” a cura di Caterina Taricano, è stato presentato il docufilm “Nuvola”, ideato da Virginio Briatore, con direzione creativa di Francesca Molteni e regia di Luca Caon, prodotto da Muse Factory of Projects. Il film, accompagnato da un dialogo con Francesca Molteni, Antonio Calabrò, Alessandra Bianco, Marco Gay e Maurizio Tarquini, racconta la rigenerazione urbana attorno alla sede Lavazza di Torino, trasformata in un luogo integrato nel tessuto urbano e simbolo di responsabilità d’impresa.

Verso la giornata conclusiva

La manifestazione si avvia verso la giornata conclusiva, che culminerà con la cerimonia di premiazione e l’assegnazione dei Premi Speciali a Sergio Castellitto, Pif, Giuseppe Tornatore, Brunello Cucinelli e alla Maison Hermès, oltre all’introduzione del Premio alla migliore musica originale, curato da Caterina Caselli e Sugar Publishing.

Unindustria e il Premio Film Impresa

Unindustria è un’associazione che rappresenta le imprese del territorio laziale e promuove iniziative culturali e industriali. Tra i suoi progetti, Premio Film Impresa si distingue per l’uso del linguaggio audiovisivo come strumento di valorizzazione dell’impresa, dei suoi valori e del suo legame con la comunità.