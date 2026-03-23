Il cantautore Raf ha condiviso pubblicamente il valore che Gabriella Labate ha avuto nella sua vita, sottolineando come il loro legame sia stato determinante nei momenti più complessi del suo percorso personale e professionale. Durante un incontro televisivo, il cantante ha ripercorso alcune delle fasi più delicate della sua carriera, ricordando il periodo in cui si era avvicinato al mondo delle droghe agli esordi. Raf ha spiegato che, pur non essendo mai diventato dipendente, si è trovato in una situazione difficile da cui non sarebbe riuscito a uscire senza il supporto delle persone a lui vicine.

Un amore autentico e una presenza salvifica

Il rapporto tra Raf e Gabriella Labate si è consolidato nel tempo, diventando un punto di riferimento stabile e autentico. Il cantante ha raccontato che la compagna è stata una vera salvezza, aiutandolo a superare le sue paure e le ansie che lo accompagnavano. La presenza di Gabriella, descritta come naturale e spontanea, ha rappresentato per Raf un sostegno fondamentale, capace di offrirgli serenità e sicurezza nei momenti di maggiore fragilità.

La dedica sul palco e il valore della musica

Il legame tra i due è emerso con forza anche in occasione di un importante evento musicale, quando Raf ha dedicato il brano "Ora e per sempre" a Gabriella Labate durante la serata finale di un festival, esibendosi guardandola dritto negli occhi.

Il cantante ha sottolineato come la musica sia stata la sua prima ancora di salvezza, ma ha riconosciuto che l'incontro con Gabriella ha segnato un vero punto di svolta nella sua vita, permettendogli di affrontare con maggiore consapevolezza le difficoltà personali.

Chi è Raf

Raf, nome d'arte di Raffaele Riefoli, è un cantautore italiano noto per numerosi successi a partire dagli anni Ottanta. Nel corso della sua carriera ha affrontato diverse sfide personali e artistiche, riuscendo a mantenere una presenza costante nel panorama musicale italiano. Il suo percorso è stato segnato da una continua ricerca di autenticità sia nella musica che nella vita privata.