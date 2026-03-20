Il mercato della moda sta attraversando un periodo di profonda difficoltà, aggravato dal conflitto in corso. Lo ha dichiarato Renzo Rosso, presidente e fondatore del Gruppo Otb, durante un incontro tenutosi a Trieste. Rosso ha sottolineato come la guerra stia impattando negativamente sul settore, evidenziando la chiusura di circa quaranta negozi del gruppo, una situazione che si ripercuote sull'intero comparto.

Oltre alla chiusura dei punti vendita, il settore deve affrontare un drastico calo dei viaggi e una significativa diminuzione del traffico negli store.

«Sarà un grande colpo per tutto il nostro mondo, tutto il nostro settore. E speriamo finisca presto», ha affermato Rosso, esprimendo la speranza in una rapida risoluzione della crisi globale che sta mettendo a dura prova l'economia e i consumi.

Strategie per superare la crisi: l'importanza del clienteling

Nonostante il momento non sia dei migliori, Rosso ha ribadito l'impegno del Gruppo Otb nell'attivare tutte le possibili strategie difensive. L'«arma più potente» su cui l'azienda sta investendo è il clienteling, un approccio che mira a rafforzare il rapporto personale e diretto con il consumatore finale. Questa strategia è considerata cruciale per recuperare la fedeltà del cliente, che negli ultimi tempi sembrava essere in parte scomparsa.

Il presidente di Otb ha spiegato che il clienteling si basa su una conoscenza approfondita del cliente, che include non solo gli usi e i costumi, ma anche dettagli personali come i compleanni. Instaurare un rapporto vero, diretto e costante permette di massimizzare le potenzialità per mantenere vivo il legame con il consumatore e rafforzare la sua partecipazione e l'attaccamento al brand.

Il Gruppo Otb e le sfide del settore moda globale

Il Gruppo Otb, guidato da Renzo Rosso, rappresenta una delle realtà più significative nel panorama della moda internazionale. Con marchi di prestigio mondiale come Diesel, Maison Margiela, Marni e Viktor&Rolf, l'azienda impiega migliaia di persone a livello globale.

Le strategie adottate da Otb per fronteggiare gli effetti delle crisi internazionali includono l'innovazione digitale, il rafforzamento della relazione diretta con i clienti e una costante attenzione all'evoluzione dei mercati globali.

Le dichiarazioni di Rosso offrono uno spaccato del clima di incertezza che pervade le grandi aziende della moda, in un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche e dalla riduzione della domanda internazionale. In questo scenario, la flessibilità e la capacità di adattamento del settore, insieme al mantenimento di un legame diretto con il consumatore, emergono come elementi chiave per superare le attuali difficoltà e guardare al futuro con maggiore resilienza.