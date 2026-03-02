Il Terni Influencer & Creator Festival (TIC Festival) si conferma come un appuntamento nazionale di primo piano, interamente dedicato al mondo digitale, con un focus specifico su influencer, creator e l’intera industria della comunicazione digitale. L’evento, che ha luogo nella città di Terni, attrae puntualmente un vasto pubblico e ospiti di spicco del settore.

Il festival si è consolidato come un punto di riferimento per la community digitale italiana, proponendo un ricco programma di incontri, panel e momenti di confronto, ideali per professionisti e appassionati.

Le edizioni precedenti hanno registrato la partecipazione di migliaia di visitatori e la presenza di importanti media partner.

Il contesto del TIC Festival

Giunto alla sua quarta edizione, il TIC Festival si articola in diverse location della città di Terni. L’evento mira a esplorare le più recenti tendenze della comunicazione digitale, creando uno spazio di dialogo tra influencer, creator e aziende del settore. Il festival ha riscosso un crescente successo nelle edizioni passate, attirando l’attenzione sia del pubblico che degli addetti ai lavori. RaiNews.it ha svolto il ruolo di media partner per l’edizione del 2025, garantendo una copertura estesa tramite dirette e interviste, con una postazione dedicata in piazza della Repubblica per contenuti live.

Il ruolo della cultura digitale

Il TIC Festival si distingue per la sua abilità nel creare un ponte tra la cultura digitale e le nuove forme di comunicazione e intrattenimento. La manifestazione rappresenta un’opportunità preziosa di incontro tra professionisti, creator e pubblico, promuovendo attivamente la crescita e la diffusione delle competenze digitali. L’evento si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama nazionale per chi opera o nutre un interesse verso la comunicazione online, l’innovazione e la creatività digitale.