La XXX edizione di Torino Comics è stata riprogrammata. Inizialmente prevista dal 17 al 19 aprile, la manifestazione si svolgerà da sabato 30 maggio a lunedì 1 giugno. La nuova cornice sarà la Certosa Reale di Collegno e il Parco Dalla Chiesa. Questo cambiamento di calendario mira a garantire alla community di Torino Comics uno “spazio e un tempo pienamente dedicati, senza sovrapposizioni” con Be Comics! Be Games! Torino, evento organizzato a Lingotto Fiere negli stessi giorni.

La decisione è motivata dalla volontà di “mettere al centro il pubblico e rispettare il lavoro di artisti, editori, espositori, fornitori e partner resta una priorità”, come spiegato da Maurizio Ragno, responsabile organizzativo di Just for Fun.

Tra le novità di quest’anno, l’area commerciale dedicata a stand, gadget, carte collezionabili, magliette e accessori legati alla cultura pop sarà a ingresso gratuito e aperta a tutti. Il biglietto, invece, darà accesso alle aree culturali e ai contenuti di eccellenza quali aree autori, mostre, competizioni cosplay, talk e incontri con ospiti. Inoltre, la partecipazione all’area riservata ai fumettisti, illustratori e disegnatori indipendenti sarà gratuita, a conferma dell’attenzione verso la creatività e il rapporto diretto tra autori e pubblico.

Come special guest, l’edizione vedrà la presenza di Milo Manara, maestro del fumetto internazionale, protagonista della mostra “Manara e l’arte del racconto: letteratura, cinema e storia”, allestita nella Sala delle Arti del parco.

I biglietti già acquistati per le date di aprile rimangono validi per quelle nuove, mentre chi non potrà partecipare avrà la possibilità di chiedere il rimborso entro il 20 aprile.

La nuova cornice di Collegno e il contesto del trasferimento

Il trasferimento a Collegno rappresenta un cambio significativo nella storia di Torino Comics. L'evento, nato nel 1994, si è tenuto fino al 2003 a Torino Esposizioni, poi dal 2004 al 2025 al Lingotto Fiere. Dal 2026, la manifestazione si svolge alla Certosa Reale di Collegno, proposta come una formula outdoor che sfrutta il complesso monumentale e il verde circostante.

Questo spostamento avviene in un contesto che vede diversi eventi pop proliferare. Be Comics!

Be Games! Torino debutta al Lingotto Fiere il 18 e 19 aprile 2026, occupando la finestra temporale inizialmente riservata a Torino Comics e spingendone lo slittamento. Dopo quasi vent’anni al Lingotto, la scelta di Collegno segna un nuovo corso per l’evento, valorizzando ambiente, accessibilità e relazione con i visitatori.

Storia dell’evento e profilo della nuova sede

Torino Comics è un salone e mostra mercato del fumetto e della cultura pop, nato nel 1994 e diventato, negli anni, uno degli appuntamenti più importanti del settore in Italia. Ha sempre raccolto un pubblico consistente, oltre sessantamila visitatori annui, sviluppandosi su superfici espositive di oltre quarantamila metri quadrati.

La Certosa Reale di Collegno offre uno spazio monumentale e paesaggistico che ben si presta all’integrazione della cultura pop in un contesto storico. Il passaggio al parco permette formule curate, immersive e accessibili, coerenti con la volontà di inclusività e apertura nei confronti del pubblico e dei creatori.

Questo modello outdoor promette di consolidare gli aspetti comunitari dell’evento, rafforzando l'identità di Torino Comics come piattaforma culturale in evoluzione e risposta alle esigenze del pubblico e degli operatori del settore.