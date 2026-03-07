Il 7 marzo 2026, a Roma, Treccani ha presentato il «Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia», un’opera monumentale pubblicata a partire dall’8 marzo, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna. Il progetto si articola in tre volumi, per un totale di oltre 2.500 pagine, e raccoglie 650 profili biografici di donne che hanno segnato la storia politica, culturale e sociale del Paese, dal Settecento fino ai primi decenni del XXI secolo.

Figure protagoniste e pioniere

Tra le figure tratteggiate con cura spiccano nomi celebri nei campi della pedagogia, della scienza, della politica e dello spettacolo.

L’opera è dedicata a Rita Levi-Montalcini e include profili di personalità quali Maria Montessori, Nilde Iotti, Maria Callas, Elena di Savoia, Margherita Sarfatti, Sibilla Aleramo, Silvana Mangano e Virna Lisi. Vengono celebrate anche le pioniere dei rispettivi settori, come Tina Anselmi, Pasqualina Furlan, Mariasilvia Spolato, Ninì Pietrasanta, Gae Aulenti, Emma Strada, Lidia Poët, Ondina Peteani e Ondina Valla. L’opera, inoltre, rende omaggio a figure meno note ma egualmente determinanti, tra cui Severina Parodi, Fernanda Pivano, Luisa Spagnoli, Giuliana Gramigna, Angela e Giuliana Giussani, Elena Konig, Giuni Russo, Franca Valeri, Tina Pica, Andreina Pagnani, Marisa Bellisario, Renata Tebaldi, Raffaella Carrà, Milva e Carla Fracci.

Obiettivi e struttura dell’opera

Il Dizionario è strutturato in tre volumi che coprono distinti periodi storici: il primo volume (1700-1918) delinea l’emergere della coscienza femminile; il secondo (1919-1989) attraversa dittature, guerre e profonde trasformazioni politiche e culturali; il terzo (1990-2025) racconta percorsi biografici contemporanei. L’intento primario dell’opera non è quello di integrare un canone preesistente, ma piuttosto di restituire «visibilità a ciò che era rimasto a lungo fuori campo». Questo obiettivo è perseguito attraverso una notevole libertà metodologica, affinata dagli studi di storia delle donne e di gender history.

A completamento della pubblicazione, l’Istituto della Enciclopedia Italiana ha lanciato il podcast «Effetto Matilda», disponibile dall’8 marzo sulle principali piattaforme digitali.

In dieci episodi, realizzati con Edulia dal Sapere Treccani e condotti da Sofia Assante, il podcast approfondisce alcuni dei profili presenti nei volumi, come quelli di Rita Levi-Montalcini e Michela Murgia.

Contesto e patrimonio istituzionale

L’opera è diretta da Emma Giammattei, italianista e storica della cultura. Il progetto nasce con l’ambizioso obiettivo di ricostruire «la rete storica e geografica delle donne italiane, o vissute in Italia e legate in modo significativo alla storia del Paese», coprendo un arco temporale esteso dal Settecento ai primi decenni del XXI secolo. Il Dizionario valorizza i progressi compiuti negli studi sulla storia delle donne e sulle prospettive di genere.

Il progetto riflette la volontà di offrire un ampio spettro biografico e tematico, includendo non solo le donne più note, ma anche coloro che hanno contribuito in modo significativo all’evoluzione culturale, scientifica, imprenditoriale e sociale italiana.

Questa iniziativa si inserisce nella consolidata tradizione enciclopedica di Treccani, introducendo uno sguardo critico e inclusivo che arricchisce ulteriormente l’eredità del precedente Dizionario biografico degli Italiani.

Il podcast «Effetto Matilda», che prende il nome dal fenomeno dell'«effetto Matilda» (la tendenza a negare o minimizzare il riconoscimento delle conquiste femminili, specialmente in campo scientifico), mira a valorizzare le voci femminili attraverso una narrazione audio moderna e coinvolgente. L’obiettivo è rendere accessibili e attuali le storie delle donne protagoniste dei volumi.