Il 17 aprile 2026 segna il tanto atteso ritorno di Céline Dion sulla scena musicale internazionale con l'uscita di "Dansons", il suo nuovo singolo disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Questo brano inedito sancisce una significativa reunion artistica tra l'icona canadese e Jean-Jacques Goldman, figura chiave del repertorio francofono di Dion, con il quale non collaborava da dieci anni, dall'ultimo successo "Encore un soir". Il lancio è accompagnato da un lyric video ufficiale, diretto da Maxime Allouche e ambientato in una suggestiva strada di Parigi.

Il pezzo, interamente scritto e composto da Goldman nel 2020, durante il periodo della pandemia di Covid-19, porta con sé un messaggio profondo e attuale. L'autore ha rivelato di aver concepito il brano osservando come “il mondo si fermava e le persone danzavano, confinate nelle loro case”. A distanza di sei anni, Goldman ribadisce la sua attualità, affermando che “niente più virus, ma non serve cambiare una parola: il mondo non gira meglio, e noi danziamo ancora sopra gli abissi”. Questa collaborazione non solo segna il ritorno di Céline Dion, ma riporta anche Jean-Jacques Goldman alla ribalta dopo oltre due decenni di assenza dai riflettori.

"Dansons": tra eleganza francese e profondità evocativa

Con "Dansons", Céline Dion riabbraccia il repertorio francofono che ha caratterizzato l'inizio della sua straordinaria carriera, richiamando le armonie e le atmosfere che hanno reso celebri le sue collaborazioni con Goldman negli anni Novanta. Alcuni critici hanno descritto il brano come un'opera dal sapore quasi cinematografico, accostandolo per le sue sonorità a icone come Nana Mouskouri o Barbra Streisand. L'arrangiamento si distingue per la sua soavità, con un paesaggio sonoro sintetico che accoglie una voce calda e avvolgente nei registri più bassi, per poi espandersi gradualmente con l'ingresso di percussioni discrete.

La struttura musicale di "Dansons" si allontana dal classico schema strofa-ritornello, optando invece per una modulazione ripetuta che funge da invito alla danza, creando un'atmosfera intima e lievemente crepuscolare.

Questo singolo rappresenta la prima incisione di Céline Dion dopo le cinque tracce neo-soul realizzate nel 2023 per la colonna sonora della commedia romantica "Love Again: un peu, beaucoup, passionnément".

La residency parigina e una carriera di successi globali

L'uscita di "Dansons" anticipa un altro evento di grande risonanza: "Celine Dion Paris 2026". Si tratta di una residency-evento che vedrà l'artista esibirsi per sedici concerti nell'arco di cinque settimane, tra settembre e ottobre 2026, presso la prestigiosa Paris La Défense Arena. Questo appuntamento è particolarmente atteso dai fan globali, segnando un ritorno sul palco dopo un periodo di assenza dovuto a motivi di salute.

La carriera di Céline Dion è costellata di numeri impressionanti: quasi 260 milioni di album venduti in tutto il mondo e una serie ininterrotta di successi planetari, tra cui spiccano "The Power of Love", "It’s All Coming Back to Me Now", "Because You Loved Me" e l'indimenticabile "My Heart Will Go On", colonna sonora del film Titanic.

Nel 2024, l'artista ha già emozionato il pubblico con una toccante performance di "Hymne à l’amour" dalla Torre Eiffel, in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi. La storica collaborazione con Jean-Jacques Goldman ha già prodotto capolavori come "D’eux", l'album in lingua francese più venduto di sempre, e questa nuova reunion rinnova un sodalizio fondamentale per la musica pop internazionale e francofona.