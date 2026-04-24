La Visarno Arena Opel di Firenze si appresta ad ospitare una nuova edizione di ‘Firenze Rocks’, il festival musicale che si conferma tra i principali appuntamenti europei dedicati alla musica dal vivo. L’evento, giunto alla sua ottava edizione, vedrà la partecipazione di artisti di fama internazionale e trasformerà ancora una volta la città toscana in un punto di riferimento per gli appassionati di concerti.
Un programma di star internazionali
Il festival si aprirà con le esibizioni di Lenny Kravitz e Salmo, entrambi per la prima volta sul palco di ‘Firenze Rocks’.
La giornata successiva sarà dedicata a Robbie Williams, mentre il gran finale vedrà il ritorno dei The Cure, band iconica della scena musicale mondiale. La manifestazione si svolgerà dal 12 al 14 giugno presso la Visarno Arena Opel, confermando la vocazione internazionale dell’evento e la sua capacità di attrarre pubblico da tutta Europa.
Innovazione e sostenibilità ambientale
Oltre alla musica, questa edizione introduce un elemento di rilievo: un sistema di misurazione scientifica dell’impatto ambientale dei grandi eventi musicali. Questa iniziativa mira a rendere il festival sempre più sostenibile, rispondendo alle esigenze di un pubblico attento alle tematiche ambientali e alla responsabilità sociale degli organizzatori.
L’impegno verso la sostenibilità si affianca così alla qualità della proposta artistica, rafforzando il ruolo di ‘Firenze Rocks’ come evento di riferimento nel panorama europeo.
La presenza di artisti di primo piano e l’attenzione alle nuove sfide ambientali confermano la centralità di ‘Firenze Rocks’ nel calendario dei grandi festival musicali, consolidando la reputazione di Firenze come capitale della musica live internazionale.