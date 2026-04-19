I Foo Fighters pubblicano ‘Your Favorite Toy’, un nuovo album che segna una svolta significativa nella carriera della band e, in particolare, per il frontman Dave Grohl. Il disco, in uscita il 24 aprile per Roswell Records/RCA Records, si distingue per sonorità più dure e una produzione essenziale. Registrato interamente nello studio casalingo di Grohl, senza produttori esterni, l'album restituisce una band più compatta e istintiva. La presenza di Ilan Rubin, ex Nine Inch Nails, alla batteria, contribuisce a un suono energico e preciso, stabilendo un nuovo equilibrio interno alla formazione dopo l’uscita di Josh Freese.

Un ritorno alle radici e la nuova formazione

‘Your Favorite Toy’ si caratterizza per una struttura priva di ballad e una sequenza serrata di brani ad alta intensità. Questa scelta stilistica richiama le esperienze hardcore punk degli anni ’80 di Grohl, a partire dagli Scream. La tracklist, con brani come ‘Caught in a Echo’, ‘Of All People’ e ‘Asking for a Friend’, riflette una tensione costante e una varietà di approcci. L’ingresso di Rubin, ufficializzato dopo il licenziamento di Freese per divergenze creative (e il suo ritorno nel gruppo di Trent Reznor), imprime una nuova energia alla band, inserendosi nel solco lasciato dal compianto Taylor Hawkins, senza cercarne una replica.

Temi personali e l'impatto emotivo

L’album emerge da un periodo segnato da profondi cambiamenti personali per Dave Grohl. Tra questi, la dolorosa perdita di Taylor Hawkins nel 2022 e quella della madre pochi mesi dopo, eventi che hanno inciso profondamente sulla sua scrittura, già evidente in ‘But Here We Are’ (2023). Grohl ha confessato di aver affrontato un lungo percorso terapeutico. A ciò si è aggiunta, nel 2024, la confessione pubblica di una relazione extraconiugale, un passaggio che ha segnato una frattura anche nella sua immagine pubblica. Questi eventi si riflettono nei testi e nell’approccio musicale, con brani che affrontano temi come la sindrome del sopravvissuto e il senso di vuoto.

La title track introduce elementi ritmici in levare con tastiere e cori, ampliando la dinamica, mentre ‘Of All People’ esplora il senso di colpa legato alla sopravvivenza, ispirato da un incontro di Grohl con un vecchio spacciatore.

Il tour mondiale e la dimensione live

L’uscita di ‘Your Favorite Toy’ coincide con l’inizio del ‘Take Cover World Tour’, una tournée internazionale che prenderà il via il 10 giugno a Oslo. Il tour proseguirà tra Europa e Stati Uniti, con una tappa di spicco a Milano, unica data italiana, domenica 5 luglio, sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura, nell'ambito degli I-Days Milano Coca-Cola. L'evento vedrà la partecipazione di Idles e Fat Dog. La formazione consolidata dei Foo Fighters per questo tour include, oltre a Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee e Ilan Rubin. L’album, compatto e adrenalinico, è destinato a trovare la sua dimensione più naturale proprio dal vivo, confermando i Foo Fighters al centro della scena rock internazionale.