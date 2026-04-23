La seconda edizione di “Forma”, la rassegna romana di formazione e creatività per la moda, si svolgerà l’8 e 9 maggio 2026 a Roma, presso il Centro Congressi La Nuvola all’Eur. L’evento consolida il suo ruolo nel panorama fashion italiano, con il tema “Identità contemporanea: l’abito, le community e il riconoscersi”, esplorando la moda come linguaggio identitario e strumento di appartenenza.

Promossa dagli assessorati di Roma Capitale (Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda) e della Regione Lazio (Sviluppo Economico), con le principali accademie di moda e design, “Forma” valorizza i giovani talenti.

Dopo il successo della prima edizione (oltre 25.000 studenti e ospiti come Domenico Dolce e Giancarlo Giammetti), l’evento torna con un parterre internazionale.

Tra gli ospiti: Maria Grazia Chiuri (direttrice creativa Fendi, già presente), Sofia Balestra, Francesca Ragazzi (Head of Editorial Content di Vogue Italia), Ellen Hodakova Larsson (designer e fondatrice Hodakova) e Olivier Theyskens (stilista per Rochas, Nina Ricci e Theory). Il programma include Niccolò Filippucci (vincitore Sanremo Giovani, 8 maggio) e Lea Gavino (artista e attrice, 9 maggio).

La Nuvola: hub per l'innovazione e il talento

Durante le due giornate, La Nuvola si trasformerà in un laboratorio multidisciplinare, dove studenti e giovani creativi presenteranno i propri progetti e si confronteranno con i professionisti.

Novità di questa edizione è lo Speaker Corner, un’area dedicata a incontri, esibizioni e dibattiti, situata al piano inferiore.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Roma Smart Tourism”, finanziato dal Ministero del Turismo. Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, ha dichiarato: “Roma si conferma la capitale italiana della formazione di nuovi talenti per la moda”, puntando a “coinvolgere sempre più studenti, appassionati e personaggi internazionali, aprendosi anche alla musica”.

Moda e Made in Italy: motore economico del Lazio

Roberta Angelilli, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, ha evidenziato: “La moda è il Made in Italy per eccellenza e Forma rappresenta una prestigiosa vetrina della creatività e del talento, cardine della filiera”.

Ha citato i dati economici: quasi 20.000 imprese nel sistema moda del Lazio (oltre 14.000 a Roma) e un export di oltre 1 miliardo di euro. Il piano regionale dell’artigianato ha destinato 1,2 milioni di euro alla moda, con contributi a fondo perduto e sostegno al credito, oltre a laboratori d’impresa e iniziative di matchmaking internazionale per i giovani talenti.

La collaborazione tra istituzioni e le prestigiose accademie coinvolte – tra cui Accademia Costume & Moda, Accademia del Lusso, Accademia di Belle Arti di Roma e Frosinone, Accademia Internazionale d’Alta Moda e d’Arte del Costume Koefia, Accademia Italiana, IED, MAM, NABA e RUFA – mira a consolidare Roma come polo di riferimento nella formazione moda e a contenere la fuga di giovani creativi all’estero. “Forma” si conferma un appuntamento chiave per il sistema moda del Lazio, offrendo opportunità di crescita e sviluppo professionale alle nuove generazioni.