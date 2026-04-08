Il fine settimana che si apre il 7 aprile si annuncia ricco di appuntamenti nei principali teatri italiani, con debutti e nuove regie che vedono protagonisti nomi di spicco come Valerio Binasco a Torino, Mario Martone e Arturo Cirillo a Milano, fino al ritorno del musical “C'era una volta... Scugnizzi” a Napoli. Un calendario fitto che propone prime nazionali e grandi classici su alcuni dei palcoscenici più noti del Paese.

Torino: “Circle Mirror Transformation” con Valerio Binasco

Il Teatro Carignano di Torino ospita in prima nazionale “Circle Mirror Transformation”, celebre pièce della drammaturga americana Annie Baker, vincitrice del Premio Pulitzer.

Lo spettacolo, diretto e interpretato da Valerio Binasco, debutta il 7 aprile e rimarrà in scena fino al 19 aprile. Il cast include anche Pamela Villoresi, Alessia Giuliani, Andrea Di Casa e Maria Trenta. La traduzione italiana è curata da Monica Capuani e Cristina Spina. La trama segue cinque sconosciuti che, durante un corso di teatro, scoprono legami inaspettati e riflettono sulla vita e sul tempo. La produzione, a cura del Teatro Stabile di Torino, prevede una successiva tournée nazionale. Le scene sono di Guido Fiorato, i costumi di Alessio Rosati, le luci di Alessandro Verazzi, il suono di Filippo Conti e i video di Simone Rosset. Un incontro con il pubblico è in programma l’8 aprile alle 17.30, e repliche accessibili sono previste dal 14 al 19 aprile.

L'opera di Annie Baker è nota per la sua capacità di trasformare momenti quotidiani in profonde introspezioni, un tratto distintivo che emerge con forza in questo allestimento torinese.

Milano: Regie di Martone e Cirillo

Nel capoluogo lombardo, il Teatro Elfo Puccini presenta “Raggio Bianco” di Sergio Pierattini, con la regia di Arturo Cirillo. Milvia Marigliano e Linda Gennari interpretano madre e figlia in una storia di tensione e mistero domestico, affiancate da Raffaele Barca. Le repliche si terranno dal 7 al 12 aprile.

Al Teatro Franco Parenti, Mario Martone dirige “Stanza con compositore, donne, strumenti musicali, ragazzo”, testo di Fabrizia Ramondino, autrice di “Morte di un matematico napoletano”.

Lino Musella è il protagonista, affiancato da Iaia Forte, Tania Garribba, Giorgio Pinto, India Santella e Matteo De Luca, in uno spettacolo che esplora i fantasmi del passato. In cartellone dall’8 al 12 aprile.

Appuntamenti a Roma, Napoli e Catania

A Roma, la Sala Umberto ospita “Jucature” dello spagnolo Pau Miró, Premio Ubu 2013, diretto da Enrico Ianniello. Antonio Milo e Adriano Falivene, con Marcello Romolo e Giovanni Allocca, sono i protagonisti di questa tragicommedia ambientata attorno a una partita di carte, in scena dall’8 al 19 aprile.

A Napoli, il musical “C’era una volta... Scugnizzi” torna per la quarta edizione al Teatro Augusteo. Ideato da Mario Mattone per lanciare giovani talenti, lo spettacolo racconta la storia di don Saverio e del boss ‘o Russo, interpretati da Alfonso Giorno e Ciro Salatino.

Le rappresentazioni sono dal 10 aprile al 3 maggio.

Infine, a Catania, Lucia Lavia è protagonista al Teatro Verga ne “La signorina Else” di Arthur Schnitzler, con la regia di Henning Brockhaus. La vicenda della giovane Else, alle prese con difficili vicissitudini familiari, sarà in scena dal 10 al 19 aprile.