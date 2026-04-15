Il rapper statunitense Kanye West, noto anche come Ye, ha annunciato il rinvio del concerto previsto per l’11 giugno a Marsiglia, in Francia. La decisione è maturata in un clima di crescente controversia, strettamente legata alle sue dichiarazioni antisemite e al possibile divieto di ingresso nel Paese. West ha comunicato la scelta attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo X, sottolineando di aver riflettuto a lungo prima di posticipare l’evento allo Stade Vélodrome a data da destinarsi.

Nel suo messaggio sui social, il rapper ha aggiunto: “So che serve tempo per comprendere la sincerità del mio impegno a rimediare ai miei errori.

Mi assumo tutta la responsabilità, ma non voglio coinvolgere i miei fan in questa situazione. I miei fan sono tutto per me”. Lo spettacolo a Marsiglia era parte di una tournée mondiale con cui West è tornato sulle scene musicali.

Le Pressioni Politiche in Francia

La decisione di rinviare la data francese arriva in un clima politico già teso. Il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez aveva dichiarato nei giorni scorsi di valutare strumenti legali per impedire lo svolgimento del concerto, alla luce delle controverse dichiarazioni dell’artista. Anche il sindaco di Marsiglia, Benoît Payan, aveva espresso una forte opposizione all’evento, affermando di non voler trasformare la città “in una vetrina per chi promuove odio e nazismo senza freni”.

Queste prese di posizione hanno contribuito a creare un contesto difficile per l’organizzazione dello spettacolo.

Controversie Internazionali e Impatto sulla Carriera

Il caso francese si inserisce in una più ampia serie di controversie internazionali che hanno coinvolto Kanye West. Nel Regno Unito, il rapper era già stato escluso poco dopo l’annuncio della sua partecipazione come headliner al Wireless Festival di Londra. Questa decisione aveva portato al ritiro di diversi sponsor e alla successiva cancellazione dell’evento.

Nel corso degli ultimi anni, l’artista è stato oggetto di numerose condanne per retorica antisemita. Tra gli episodi citati, figurano la pubblicazione del brano “Heil Hitler” e una campagna pubblicitaria durante il Super Bowl 2025 che rimandava a un sito dove venivano commercializzate magliette con simboli nazisti.

West aveva in seguito pubblicato una lettera di scuse su un’inserzione del “Wall Street Journal”, riconoscendo la responsabilità per i suoi comportamenti.

Prossime Tappe del Tour

Nonostante le difficoltà incontrate in Francia e nel Regno Unito, il tour mondiale di Kanye West prevede una tappa in Italia, dove è atteso alla Rcf Arena di Reggio Emilia il 18 luglio. Per questa data sono già stati venduti oltre 68mila biglietti. Resta da vedere come evolverà la situazione e se ulteriori date subiranno modifiche in seguito alle polemiche che hanno accompagnato il ritorno dell’artista sulle scene internazionali.