Dwayne Johnson, l'iconico "The Rock", si appresta a fare il suo atteso ritorno sul grande schermo con l'adattamento live-action Disney di ‘Oceania’. L'attore riprende il ruolo del carismatico semidio Maui, un personaggio che per lui incarna un profondo legame personale ed emotivo, oltre l'impegno professionale. L'atteso film arriverà nelle sale italiane il 19 agosto, promettendo di essere un evento cinematografico di rilievo.

In occasione della promozione del film, Johnson ha condiviso, in collegamento da Londra, alcune significative riflessioni sul concetto di mascolinità.

Ha enfatizzato l'importanza cruciale per gli uomini di saper chiedere aiuto e di non temere di mostrarsi vulnerabili, aspetti che, a suo dire, vengono troppo spesso trascurati nella società contemporanea. Questa prospettiva, maturata anche grazie all'influenza delle sue figlie, segna un'evoluzione nella sua concezione della forza maschile.

Un viaggio tra forza e vulnerabilità con Maui

L'attore ha rivelato che, attraverso la figura di Maui, ha voluto veicolare un messaggio potente: anche l'individuo più imponente e apparentemente invincibile può ritrovare una nuova energia e una maggiore consapevolezza proprio nella capacità di accettare e mostrare la propria vulnerabilità. La narrazione di Maui, abbandonato dai genitori da neonato e gettato in mare, simboleggia come l'apertura e la condivisione delle proprie difficoltà possano trasformarsi in una straordinaria fonte di potere e resilienza.

Questo tema della vulnerabilità come forza non è solo un elemento narrativo del film, ma si intreccia profondamente con il percorso personale di Dwayne Johnson. L'attore ha ammesso di essere oggi un uomo, un padre e un marito diverso rispetto a un decennio fa, un'evoluzione che attribuisce anche al suo rinnovato rapporto con il personaggio di Maui. Il ruolo, la cui potenza non aveva inizialmente previsto, si è rivelato un catalizzatore per la sua crescita personale e identitaria.

Il live-action e il cast internazionale

L'adattamento live-action di ‘Oceania’ è diretto da Thomas Kail e vede la giovane Catherine Lagaʻaia interpretare il ruolo di Vaiana. Insieme a Maui, Vaiana intraprende un'epica avventura che la porterà oltre la barriera corallina dell'isola di Motunui, con l'obiettivo di riportare prosperità al suo popolo.

La produzione vanta un cast e una troupe di talento, con il compositore Opetaia Foaʻi e la coreografa Tiana Nonosina Liufau che hanno contribuito a dare vita a questa nuova versione della storia.

Un aspetto distintivo di questo adattamento è l'attenzione meticolosa e il rispetto per le culture del Pacifico che hanno ispirato l'intera narrazione. Questa enfasi è stata evidente anche durante l'evento di presentazione ufficiale del film a Sydney, in Australia. L'evento ha visto la partecipazione di membri chiave del cast e della troupe, celebrando i valori, le tradizioni e la ricchezza culturale delle isole del Pacifico con esibizioni dal vivo che hanno sottolineato il profondo legame del film con le sue radici.

Dwayne Johnson: da "The Rock" a icona di Hollywood

Dwayne Johnson, universalmente conosciuto con il soprannome di ‘The Rock’, ha costruito una carriera straordinaria che lo ha portato dalle arene del wrestling professionistico ai vertici di Hollywood. La sua transizione nel mondo del cinema lo ha visto protagonista di numerosi film di successo, consolidando la sua immagine come uno degli attori più riconoscibili e amati a livello globale. Oltre alla sua presenza imponente sul set, Johnson è noto anche per il suo impegno e la sua autenticità nella vita privata.

Il suo ritorno nel ruolo di Maui nel live-action di ‘Oceania’ non è per lui una semplice ripresa di un personaggio, ma un'ulteriore occasione di crescita, sia a livello personale che professionale.

Le sue recenti dichiarazioni evidenziano come questo ruolo abbia avuto un impatto significativo sulla sua percezione di sé e sul suo sviluppo come individuo. Johnson continua a dimostrare una notevole capacità di evoluzione, sia come artista che come persona, rendendo il suo coinvolgimento in questo progetto ancora più significativo.