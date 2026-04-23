Una polemica ha acceso il dibattito a Ferrara in occasione del Ferrara Summer Festival, dove la presenza di Marilyn Manson ha generato un inatteso scontro con il convento di San Vincenzo. Inizialmente, il sindaco della città aveva annunciato che la rockstar avrebbe utilizzato gli spazi del convento come backstage, una consuetudine già adottata in passato per ospitare altri artisti di fama. Tuttavia, l'ampia eco mediatica suscitata dalla notizia ha spinto le suore a ritirare la loro disponibilità, motivando la decisione con ordini ricevuti “dall’alto”, presumibilmente dalla Curia.

Il primo cittadino ha espresso il proprio rammarico per la chiusura manifestata dalla Chiesa, sottolineando l’importanza del dialogo e dell’accoglienza, e ha assicurato che è già al lavoro per individuare una nuova soluzione logistica per l’artista.

La nuova immagine di Manson e il successo dei concerti

La figura di Marilyn Manson continua a essere oggetto di discussione, dividendo l’opinione pubblica tra chi lo celebra come icona del rock trasgressivo e chi ne rifiuta le provocazioni. Nonostante ciò, negli ultimi anni, il clima attorno ai suoi concerti in Italia ha mostrato un cambiamento significativo: le recenti date a Milano e Bergamo hanno registrato il tutto esaurito, a testimonianza di un seguito di pubblico ancora molto fedele e numeroso.

L’artista si presenta oggi in una veste profondamente rinnovata, caratterizzata da una maggiore sobrietà e da una netta distanza dagli eccessi scenici che lo avevano reso celebre, come le croci rovesciate o le performance più scioccanti. Manson si concentra ora prevalentemente sulla musica, proponendo uno stile essenziale ma intenso, frutto anche di un percorso personale che lo ha portato a cinque anni di sobrietà.

Tra nuovi progetti discografici e date italiane

Oltre all'appuntamento di Ferrara, Marilyn Manson è atteso anche con concerti a Bari e Roma, confermando così il suo pieno ritorno sulle scene italiane. L’artista ha recentemente partecipato a importanti eventi di moda a Parigi e si prepara a celebrare un anniversario significativo: i trent’anni dell’album ‘Antichrist Superstar’, una pietra miliare della sua carriera musicale.

Parallelamente, prosegue attivamente il lavoro sul progetto discografico ‘One Assassination Under God – Chapter 1’, del quale è già previsto un secondo capitolo. Questi impegni artistici e le numerose date in programma testimoniano la chiara volontà di Manson di rinnovarsi e di mantenere un rapporto diretto e costante con il proprio pubblico, puntando su una presenza scenica più misurata ma sempre carismatica.