In occasione delle celebrazioni per la Giornata del Made in Italy, via Margutta a Roma si è trasformata in un vibrante crocevia di moda, arte e design grazie all'evento Margutta Creative District. Svoltosi il 13 aprile 2026, l'appuntamento ha catalizzato l'attenzione di professionisti del settore, creativi e cittadini, riaffermando il ruolo preminente di questa storica strada nel panorama culturale e creativo della Capitale.

L'iniziativa, promossa da Grazia Marino e Antonio Falanga, ha visto la partecipazione di numerosi designer, artisti, maison di moda e operatori culturali.

Tutti hanno interpretato il tema del Made in Italy attraverso suggestive installazioni artistiche e incontri tematici. L'evento si è articolato in mostre temporanee, performance e momenti di confronto sulle eccellenze italiane, con l'obiettivo primario di valorizzare sia i talenti emergenti sia le figure storiche del settore. Gli organizzatori hanno sottolineato: “Via Margutta si conferma la culla della creatività romana, ambiente ideale per promuovere il meglio dell’arte e del saper fare italiano”. La rassegna ha attratto importanti nomi del fashion e testimonial di progetti d’eccellenza, consolidando la sua capacità di generare interesse nel tessuto culturale e produttivo cittadino.

Via Margutta: un'eredità di arte e creatività

Da decenni, Via Margutta rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per artisti, designer e figure di spicco del mondo della moda. Situata nel cuore di Roma, a pochi passi da Piazza di Spagna, questa strada ha storicamente accolto artisti italiani e stranieri, divenendo un simbolo di feconda contaminazione tra diverse forme d’arte. Negli anni Sessanta, le sue gallerie e i suoi atelier ospitavano personalità del calibro di Federico Fellini e Renato Guttuso. Ancora oggi, Via Margutta mantiene la sua identità di luogo vivo e dinamico, capace di attrarre nuove generazioni di creativi e visitatori da ogni parte del mondo.

Il Margutta Creative District si inserisce in questa ricca tradizione di eventi che hanno contribuito a rafforzare la centralità di Via Margutta nel tessuto culturale della città.

Lo spazio espositivo diffuso, che caratterizza la manifestazione, favorisce un dialogo diretto e stimolante tra pubblico e artisti, creando occasioni uniche di incontro e confronto. La scelta di dedicare la giornata al Made in Italy evidenzia la chiara intenzione degli organizzatori di connettere le eccellenze della produzione artigianale e artistica italiana con il più ampio contesto internazionale.

Il Margutta Creative District per il Made in Italy

Il contributo del Margutta Creative District alla promozione del Made in Italy è significativo. Ogni edizione si distingue per la presenza di giovani talenti e realtà consolidate, che trovano in Via Margutta una vetrina privilegiata per esprimere il proprio potenziale.

L'evento non si limita alla moda, ma abbraccia un ampio spettro di discipline come la fotografia, il design, la pittura e la scultura, dimostrando la trasversalità e la ricchezza del modello creativo italiano. I promotori hanno ribadito il loro impegno a proseguire questa tradizione, sottolineando come la valorizzazione del Made in Italy si realizzi attraverso occasioni di incontro, progettazione condivisa e un costante dialogo tra le diverse espressioni artistiche.

Grazie a iniziative come il Creative District, Via Margutta si conferma un insostituibile spazio di sperimentazione e valorizzazione della creatività nazionale. Mantiene viva una tradizione che, partendo dalla Roma degli artisti del dopoguerra e arrivando alle nuove generazioni, continua ad alimentare la reputazione dell'Italia nel mondo come patria dell'eccellenza, dell'innovazione e del gusto.