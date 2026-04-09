È scomparso a trentacinque anni l'attore nordirlandese Michael Patrick, conosciuto anche come Michael Campbell. La sua morte è avvenuta presso il Northern Ireland Hospice di Belfast, dopo una coraggiosa battaglia contro la malattia del motoneurone, una patologia incurabile e progressiva che compromette gravemente i movimenti e riduce drasticamente l’aspettativa di vita. La notizia della sua dipartita è stata annunciata dalla moglie Naomi, che ha ricordato il marito come «un uomo che ha vissuto una vita piena come pochi» e un'ispirazione per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Una carriera tra teatro e televisione

Michael Patrick si era distinto in particolare nel mondo teatrale, dove la sua interpretazione di Riccardo III al Lyric Theatre di Belfast, realizzata in sedia a rotelle, è rimasta celebre. Questa performance fu definita «leggendaria» e gli valse, nel 2025, il prestigioso Judges’ Award ai The Stage Awards, uno dei più importanti riconoscimenti del teatro nel Regno Unito. Patrick, che aveva studiato fisica all’Università di Cambridge, aveva incontrato in quell'ambiente il suo partner creativo Oisín Kearney, con il quale aveva realizzato diverse produzioni teatrali. Insieme, avevano scritto opere autobiografiche di grande impatto, come My Left Nut e My Right Foot, quest'ultima presentata al Dublin Theatre Festival nel 2025, affrontando con coraggio e ironia temi quali la malattia, il dolore e la fragilità umana.

La sua presenza si estese anche al piccolo schermo: Patrick apparve in un episodio della sesta stagione della celebre serie ‘Games of Thrones - Il trono di spade’ e recitò nella serie poliziesca ‘Blue Lights’.

L'eredità artistica e il ricordo

Nonostante la diagnosi di malattia del motoneurone, ricevuta nel febbraio 2023, l’attore continuò a lavorare e a creare, trasformando la propria esperienza in opere intense e personali. Fino agli ultimi mesi della sua vita, scelse di condividere il proprio percorso sui social, ringraziando pubblicamente chi lo aveva supportato e dichiarando di avere ancora «molto da vivere e molti progetti».

Il mondo del teatro ha espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa.

Il Lyric Theatre di Belfast lo ha ricordato come «un grande artista», evidenziando la forza e la dignità dimostrate anche dopo la diagnosi. La sua interpretazione di Riccardo III, in particolare, «resterà tra le più grandi mai viste sul nostro palcoscenico». Numerosi colleghi e altre istituzioni teatrali lo hanno omaggiato, definendolo un artista capace di «illuminare la scena» con una narrazione intensa e profondamente umana, unendo sensibilità drammatica e ironia. La storia personale e professionale di Michael Patrick rimane un esempio di resilienza e dedizione all’arte, un'eredità che continua a ispirare.