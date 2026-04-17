Dal 20 al 30 aprile 2026, Milano ospita "Materiae", la mostra-evento di Interni per il FuoriSalone. Oltre 50 architetti, designer, aziende presentano più di 40 installazioni in luoghi simbolo: l'Università degli Studi di Milano, l'Orto Botanico di Brera, Portrait Milano (Audi X Zaha Hadid Architects), Eataly Milano Smeraldo e De Castillia 23 (Urban Up | Unipol). L'evento offre un panorama delle tendenze internazionali nel design contemporaneo.

L'Università Statale, fulcro narrativo, espone la facciata illuminata da "Luce Massiccia alla Statale" (ispirata alle teorie quantistiche) e l'ingresso con "Regeneration" (scultura di un gorilla che protegge un capriolo).

Tra le installazioni: "House of Polpa", realizzata con 20.000 lattine di polpa di pomodoro nel Portico del Richini; "Infinity – Design della mente" nel Cortile della Farmacia, che riflette sull'intelligenza artificiale tramite arte, scienza, musica e poesia; e "Mater" di Alessandro Scandurra nel Cortile d'Onore, dedicata alla rigenerazione delle macerie.

Innovazione e riflessione sociale

Tra le opere: "Ad Aquam 2026 – Reflections", che evidenzia le implicazioni del consumo idrico; e "Wild Kong" di Richard Orlinski, una scultura rossa alta tre metri. Altri highlight includono il "giardino segreto" di Pasquale Bruni, con gemme, metalli e luce; e "Chiedi alla Luna" di Artset per Ever in Art con LiveHelp, una luna fluttuante che dialoga con i visitatori tramite intelligenza artificiale.

All'Orto Botanico di Brera si trovano il "Garden of the Esperides" dell'architetto Annabel Karim Kassar e "L'Armonia è qui" di Irritec. Presso Eataly Milano Smeraldo, "Amore, hai mangiato?" di Giotto Calendoli esplora il rapporto tra cibo e design. Sulla facciata di De Castillia 23 spicca "Light our fire" di Studio Azzurro per Urban Up | Unipol: una scultura cinetica di 37 metri di diametro, composta da 492 pannelli in policarbonato riciclato, simbolo di innovazione e sostenibilità.

Materiae: evento diffuso a Milano

La scelta delle location rende "Materiae" un percorso diffuso tra spazi pubblici e privati. L'Università degli Studi di Milano è fulcro per installazioni spettacolari. L'Orto Botanico di Brera offre un contesto ideale per interpretazioni creative che dialogano con natura e paesaggio.

Installazioni al Portrait Milano, Eataly Milano Smeraldo e De Castillia 23 estendono l'evento a diversi quartieri della città.

L'evento si inserisce nella tradizione del FuoriSalone, che dal 1990 arricchisce la Milano Design Week con esposizioni e progetti diffusi, rendendo la città un riferimento globale per l'innovazione e la cultura del progetto. Materiae conferma la centralità di Milano nella promozione del design italiano e internazionale, rafforzando il legame tra arte, ricerca e sviluppo sostenibile.