Pier Silvio Berlusconi si conferma il manager italiano con la reputazione online più solida a marzo, secondo l'Osservatorio Top Manager Reputation. Il dirigente Mediaset guida la classifica generale di marzo, consolidando 31 mesi nella top ten e due anni di leadership incontrastata nel settore Media. Un risultato significativo, dato che Berlusconi proviene da un comparto raramente al vertice, tradizionalmente dominato da finanza, energia e industria.

Nelle posizioni successive figurano Andrea Orcel, AD UniCredit (secondo), Carlo Messina, AD Intesa Sanpaolo (terzo), e Claudio Descalzi di Eni (quarto).

L'Osservatorio, con classifiche mensili, misura la percezione pubblica dei manager italiani tramite metodologia proprietaria (dal 2013), basata su dati di reputazione online.

Il ruolo dell'Osservatorio e le dinamiche settoriali

L'Osservatorio Top Manager Reputation, fondato nel 2013, è riferimento per la valutazione di visibilità e reputazione dei leader aziendali italiani. Monitora l'andamento reputazionale dei manager più influenti tramite analisi di dati digitali, social e media tradizionali. La costanza di Pier Silvio Berlusconi al vertice, in un contesto dominato da finanza e industria, è una eccezione significativa. Questa stabilità, riscontrata anche in Orcel e Messina, evidenzia l'incidenza di strategie comunicative e gestione della presenza pubblica sui canali digitali nella formazione della reputazione dei top manager italiani.

Variazioni nelle rilevazioni recenti

Un confronto con la classifica di febbraio 2026 mostra variazioni nei punteggi: Carlo Messina era primo (91,22 punti, +6,36%), seguito da Andrea Orcel (90,85, +0,10%). Pier Silvio Berlusconi era terzo (88,30 punti, −0,25%), e Claudio Descalzi quarto (84,89 punti, −1,40%). Questi dati riflettono oscillazioni mensili, legate a cambiamenti nella visibilità mediatica e nella percezione pubblica. L'Osservatorio Top Manager Reputation si conferma strumento periodico fondamentale per l'analisi delle tendenze reputazionali e la valutazione dell'immagine dei leader aziendali in Italia.