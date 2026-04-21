A dieci anni esatti dalla sua scomparsa, il 21 aprile 2026, è stato reso disponibile in formato digitale il brano inedito “With this tear” di Prince. Questa registrazione in studio, finora custodita nel leggendario archivio dell’artista e polistrumentista di Minneapolis, emerge per commemorare la figura di un genio musicale. Prince, scomparso il 21 aprile 2016 a soli cinquantasette anni, ha lasciato un’impronta indelebile con produzioni iconiche come “Purple Rain” e “Sign o' the Times”.

“With this tear” fu registrato originariamente nel novembre 1991 negli studi di Paisley Park.

Per l’attuale pubblicazione, il brano è stato remixato e rimasterizzato da Chris James, ingegnere e produttore già nominato ai Grammy e collaboratore di Prince in progetti come “HitnRun Phase Two”, “Art Official Age” e “Plectrumelectrum”. Il brano evidenzia il talento poliedrico di Prince, che ne curò produzione, arrangiamento, composizione ed eseguì tutte le parti strumentali. Poco dopo la sua realizzazione, Prince propose la traccia a Céline Dion, che ne pubblicò una propria versione nel 1992. Il nuovo singolo, distribuito da Sony Music, è ora accompagnato anche da un videoclip online.

Un Anno di Inediti e Grandi Celebrazioni

L’uscita di “With this tear” segna l’inizio di una serie di pubblicazioni inedite di Prince previste per tutto il 2026, parte di un progetto di album mai pubblicati prima.

La data di lancio coincide con l’annuale ricorrenza “A Day 2 Reflect | A Night 2 Remember”, un evento commemorativo che si tiene a Paisley Park per l’anniversario della scomparsa di Prince Rogers Nelson. Il programma diurno include tour pubblici, raduni presso l’NPG Music Club con attività commemorative, una listening lounge e una cerimonia delle candele trasmessa anche in streaming. Le serate sono dedicate a visite guidate speciali a Paisley Park e a proiezioni di concerti storici.

Questa giornata anticipa la “10th Anniversary Celebration of Life”, un raduno globale che onora l’eredità musicale e culturale di Prince. L’evento si svolgerà dal 3 al 7 giugno 2026 tra Paisley Park e il centro di Minneapolis.

Il programma prevede performance dal vivo, presentazioni esclusive di materiale mai pubblicato, showcase di giovani artisti ispirati da Prince e momenti di approfondimento con collaboratori storici. Un appuntamento centrale sarà il Downtown Block Party, una grande esibizione comunitaria che il 6 giugno riunirà migliaia di fan per una celebrazione partecipata delle maggiori hit di Prince, guidata da una band e un coro.

Paisley Park: Il Cuore Creativo di Prince e Polo Culturale

Paisley Park, situato a Chanhassen, vicino a Minneapolis, fu la residenza privata e il fulcro creativo di Prince. Oggi questa struttura polifunzionale di circa 6.000 metri quadrati è un museo attivo, uno studio di registrazione e una sede di concerti.

I visitatori possono esplorare le sale storiche dove Prince compose e produsse molti dei suoi brani, la sala concerti e gli spazi dedicati a film come “Purple Rain”. Il museo offre tour guidati attraverso ambienti che conservano documenti, strumenti originali e testimonianze della sua straordinaria influenza musicale.

La Prince Celebration è l’appuntamento ufficiale annuale che accoglie fan da tutto il mondo per celebrare la vita e l’eredità di Prince. L’evento propone programmi curati che includono performance dal vivo, panel di approfondimento e tour esclusivi. Nato dopo la scomparsa dell’artista, questo evento rappresenta un punto di riferimento globale per la musica e la creatività, consolidando il ruolo di Minneapolis e di Paisley Park come poli internazionali dedicati al suo ricordo.