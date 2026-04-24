Il cantautore partenopeo Sal Da Vinci ha recentemente offerto una profonda riflessione sul significato dell'amore, definendolo un "mestiere che va frequentato". Questa visione, condivisa durante un vodcast di Adnkronos, sottolinea l'importanza cruciale della cura costante e dell'impegno quotidiano nei rapporti affettivi. La sua analisi evidenzia come l'amore non sia un sentimento statico, ma una dinamica che richiede dedizione e attenzione per prosperare pienamente.

Il Valore dell'Impegno Affettivo

Approfondendo il suo pensiero, Sal Da Vinci ha chiarito che l'amore trascende la semplice emozione, configurandosi come una scelta attiva e consapevole.

Non si tratta di un'esperienza da vivere passivamente, ma di un percorso che esige presenza costante e un impegno profondo. L'artista ha ribadito che "l’amore è un mestiere che va frequentato, è impegnativo", sottolineando la necessità di un lavoro continuo sulla relazione e trasformando il legame affettivo in un progetto di vita condiviso, che richiede sforzo e dedizione quotidiana per la sua crescita.

Il Ritorno a Sanremo e il Messaggio della Canzone

Questa significativa riflessione si inserisce nel contesto del trionfale ritorno di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo dopo diciassette anni. Sul palco dell'Ariston, ha presentato il brano "Per sempre sì", una melodia che incarna il suo pensiero sull'amore.

La canzone celebra l'amore come una promessa solenne e un progetto di vita condiviso, un impegno che si rinnova nel tempo. Attraverso le note e le parole di "Per sempre sì", l'artista ha voluto veicolare un messaggio potente di responsabilità affettiva, in perfetta armonia con la sua visione dell'amore come un "mestiere" da coltivare con dedizione.

Profilo dell'Artista

Dietro il nome d'arte Sal Da Vinci si cela Salvatore Michael Sorrentino, un poliedrico artista italiano nato a New York nel 1969 e cresciuto nella vibrante città di Napoli. La sua carriera è costellata di successi sia nel campo della musica che in quello della recitazione. Recentemente, ha raggiunto un traguardo prestigioso vincendo la 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano "Per sempre sì", consolidando la sua posizione nel panorama musicale italiano.

Questo successo gli ha inoltre aperto le porte per rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2026, portando la sua arte e il suo messaggio su un palcoscenico internazionale di grande risonanza.