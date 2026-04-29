Vladimir Derevianko, celebre stella del Bolscioi di Mosca e maître acclamato nelle maggiori compagnie e scuole di danza a livello globale, ha recentemente manifestato un profondo desiderio: la realizzazione di un grande spettacolo di danza per la pace. Questo ambizioso progetto mira a riunire sul palco artisti ucraini e russi, in un gesto simbolico di unione e armonia. L'ispirazione per tale iniziativa affonda le radici nella sua storia personale: Derevianko è infatti figlio di madre ucraina e padre russo, una dualità che lo rende particolarmente sensibile alle attuali dinamiche geopolitiche.

L'annuncio di questa visione è giunto in occasione della Giornata Internazionale della Danza, un contesto ideale per ribadire il potere unificante dell'arte. Il maestro ha enfaticamente sottolineato come l'arte, e in particolare la danza, possa fungere da ponte tra culture e popoli, specialmente in un'epoca segnata da profonde divisioni e conflitti internazionali.

Un palcoscenico per la pace e l'unità

Il progetto visionariodi Derevianko si prefigge l'obiettivo primario di celebrare la pace attraverso il linguaggio universale della danza. L'evento, così come lo immagina il maestro, dovrebbe essere un'occasione unica per far esibire insieme talenti straordinari provenienti da due nazioni che oggi si trovano purtroppo divise da profonde tensioni e conflitti.

Derevianko è convinto che la danza possieda una forza intrinseca capace di veicolare messaggi di vita, speranza e armonia, ponendosi in netto contrasto con la morte e la distruzione che la guerra inevitabilmente porta con sé. In questa prospettiva, ha fortemente evidenziato l'importanza cruciale di incentivare i giovani a riscoprire la danza, non soltanto come una mera disciplina artistica o un'attività sportiva, ma soprattutto come una vera e propria passione. Una passione che, a suo dire, ha il potere di travalicare ogni confine e di guidare le scelte dei ragazzi fin dall'adolescenza, trasformandosi in una storia d'amore duratura con l'arte.

Il futuro della danza: tra eredità e nuove forme

Riflettendo sul panorama attuale della danza, Derevianko ha constatato come la danza classica, pur mantenendo il suo innegabile fascino, sia oggi meno popolare rispetto alle nuove forme espressive.

Questa evoluzione impone ai maestri la necessità di adeguarsi, talvolta, alle tendenze contemporanee. Ciononostante, il suo pensiero è fermo sulla necessità di preservare la tradizione, considerandola un pilastro irrinunciabile, pur accogliendo con apertura il rinnovamento e l'evoluzione artistica. Guardando al futuro di Tersicore – la musa della danza – Derevianko ha espresso il suo auspicio per una società che valorizzi "più cultura e meno violenza". Ha ribadito con forza che, anche nei momenti più difficili, caratterizzati da crisi, guerre e regimi autoritari, la danza continua a essere un elemento di straordinaria importanza. Nel suo Paese, tra la conservazione delle radici e la spinta all'innovazione, la danza rimane il fiore all'occhiello della cultura russa, un'arte capace di rappresentarla con dignità ed eccellenza nel mondo intero.

Il maestro ha concluso il suo intervento con un appello universale a promuovere l'arte e la cultura come antidoto alla violenza, riconoscendo il loro ruolo insostituibile come simboli di identità e strumenti di dialogo internazionale.