È con profondo dolore che si apprende la notizia della scomparsa di Zeudi Araya, figura poliedrica del cinema italiano, nota come attrice e produttrice cinematografica. La Araya si è spenta all'età di 75 anni, nella sua abitazione a Roma, domenica 24 maggio, dopo aver affrontato una lunga malattia. L'annuncio è stato diffuso dal figlio, Michelangelo Spano, attraverso una nota ufficiale che ha comunicato la triste perdita.

Nata a Decamerè, in Eritrea, il 10 febbraio del 1951, Zeudi Araya aveva ottenuto la naturalizzazione italiana, integrandosi pienamente nel panorama culturale del Paese.

La sua carriera artistica ha avuto inizio dopo il trasferimento in Italia, dove ha saputo conquistare un posto di rilievo nel mondo dello spettacolo. La famiglia, in questo momento di grande tristezza, ha voluto esprimere la propria gratitudine a quanti le sono stati vicini con affetto e discrezione, dimostrando sensibilità e rispetto.

Il percorso artistico: da attrice a produttrice

Il talento di Zeudi Araya emerse con forza negli anni Settanta, periodo in cui si affermò come attrice protagonista in numerose pellicole cinematografiche che riscossero un notevole successo di pubblico e critica. La sua presenza scenica e la sua capacità interpretativa le permisero di lasciare un'impronta distintiva nel cinema dell'epoca.

Con il passare degli anni, la sua passione per l'arte cinematografica la portò ad esplorare nuove sfide professionali, dedicandosi con impegno e visione anche alla produzione di film. In questo ruolo, contribuì attivamente allo sviluppo di diversi progetti, dimostrando una profonda conoscenza del settore e una spiccata sensibilità artistica.

Il suo impegno non si limitò alla sola recitazione, ma si estese alla promozione e alla realizzazione di opere che hanno arricchito il panorama cinematografico italiano. La sua figura è stata un ponte tra diverse culture, portando un contributo unico e originale al settore.

Le richieste di riservatezza e il ricordo

La famiglia di Zeudi Araya ha comunicato che le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata.

Questa scelta riflette il desiderio di vivere il momento del lutto con la massima riservatezza, lontano dai riflettori. Attraverso la nota del figlio Michelangelo Spano, è stata avanzata una sentita richiesta di comprensione e di rispetto per la privacy familiare in questo delicato frangente. Il ricordo di Zeudi Araya rimarrà indelebile nel cuore di chi l'ha conosciuta e apprezzata, sia per le sue qualità umane che per il suo contributo artistico e professionale.

Il suo lascito nel cinema italiano è significativo, unendo la sua storia personale e professionale a quella di un'industria che ha saputo accoglierla e valorizzarla. La sua vita e la sua carriera rappresentano un esempio di dedizione e passione, e il suo nome resterà legato indissolubilmente alla memoria collettiva del grande schermo e alla comunità eritrea in Italia.