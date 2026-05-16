La terza edizione della Guida dei Comuni è stata presentata ufficialmente in occasione della XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Questo importante annuncio è avvenuto all'interno della rassegna dedicata all’editoria e alla cultura, dove la guida si distingue come un prezioso strumento informativo aggiornato sul territorio comunale italiano.

Il volume offre una raccolta esaustiva di dati anagrafici, territoriali e amministrativi, fornendo informazioni dettagliate su ogni singolo Comune d'Italia. Alla cerimonia di presentazione hanno partecipato numerosi rappresentanti delle istituzioni e i promotori dell’iniziativa, i quali hanno evidenziato l'impegno costante nell'aggiornamento che caratterizza questa nuova edizione.

La guida si configura come un essenziale punto di riferimento per amministratori pubblici, studiosi, operatori del settore e cittadini interessati ad approfondire la conoscenza delle realtà comunali italiane.

Il Salone del Libro: un crocevia per la cultura civica

Il Salone del Libro di Torino si conferma un fondamentale punto d’incontro tra editoria, istituzioni e cittadinanza, ponendo una particolare attenzione agli strumenti che favoriscono l'approfondimento della vita amministrativa e territoriale del Paese. La presentazione della Guida dei Comuni rientra pienamente in quegli appuntamenti che valorizzano la conoscenza documentata e strutturata del complesso tessuto amministrativo italiano. L’edizione di quest’anno, ospitata nei padiglioni fieristici del Lingotto, consolida ulteriormente il ruolo del Salone quale uno degli eventi culturali più seguiti in Italia, capace di attrarre un pubblico sia specializzato che genericamente interessato alle novità editoriali.

L’iniziativa legata alla Guida dei Comuni dimostra come il Salone rappresenti un contesto privilegiato per la promozione di opere di alto valore aggiunto per la cittadinanza e per l'intera società. Le istituzioni coinvolte hanno sottolineato l'importanza di una pubblicazione costantemente aggiornata e organicamente strutturata per promuovere la trasparenza e la partecipazione informata alle dinamiche amministrative locali.

Contenuti e evoluzione della Guida dei Comuni

La Guida dei Comuni, giunta alla sua terza edizione, si è affermata nel tempo come un autorevole punto di riferimento nell’ambito della raccolta sistematica di informazioni sui municipi italiani. Essa fornisce aggiornamenti precisi sugli assetti territoriali, sui dati demografici e sulle principali caratteristiche amministrative di tutti i Comuni.

Ampiamente utilizzata dalle amministrazioni pubbliche, la pubblicazione offre anche a studiosi e cittadini la preziosa opportunità di esplorare la complessità e la ricchezza del territorio nazionale.

Quest’opera si inserisce con merito nel quadro degli strumenti editoriali italiani dedicati alla conoscenza e alla trasparenza istituzionale. Nel corso delle sue precedenti edizioni, ha contribuito significativamente a diffondere dati ufficiali e a stimolare occasioni di confronto sui temi cruciali dell’organizzazione amministrativa locale. Attraverso la vetrina del Salone del Libro, la guida continua il suo percorso di rinnovamento, offrendo un contributo fondamentale alla comprensione delle trasformazioni in atto nelle diverse realtà comunali italiane.