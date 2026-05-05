Roma ha ospitato un doppio omaggio al cinema con la proiezione di due documentari: "Ritratti di Cinema", di Paolo Civati, e "Piano Sequenza - La Mole", di Cristian Berna e Rocco Giurato. L'evento ha visto la partecipazione di figure come Kasia Smutniak, Domenico Procacci, Giorgio Pasotti e Giovanna Mezzogiorno. Un riconoscimento speciale dei Nastri d’Argento è stato conferito a Riccardo Ghilardi, ideatore della mostra "Piano Sequenza - La Mole", e agli autori del documentario.

"Ritratti di Cinema" propone una tavola rotonda immaginaria con nove registi internazionali, esplorando il senso della loro arte e il linguaggio cinematografico.

Il documentario è stato presentato anche al Torino Film Festival.

Il documentario "Piano Sequenza - La Mole" narra la genesi dell'omonima mostra fotografica di Riccardo Ghilardi, legata al Museo Nazionale del Cinema di Torino. Questo progetto triennale ha celebrato il cinema, la Mole Antonelliana e i 25 anni del Museo. Il documentario sarà disponibile su RaiPlay nel 2026, offrendo uno sguardo sul lavoro progettuale e umano dietro questa celebrazione.

La mostra "Piano sequenza la Mole"

La mostra fotografica "Riccardo Ghilardi. Piano sequenza la Mole" è alle Gallerie d’Italia a Torino fino al 1° marzo 2026. Curata da Domenico De Gaetano, espone quarantadue ritratti di protagonisti del Museo Nazionale del Cinema, tra cui Martin Scorsese, Sharon Stone, Kasia Smutniak e Tim Burton.

Scatti suggestivi immortalano Scorsese che esamina la corrispondenza D’Annunzio-Pastrone, o Larraín che legge il copione de "Il Gattopardo".

Un momento clou è la fotografia di Kasia Smutniak e Domenico Procacci, immortalati a 108 metri sulla cima della Mole Antonelliana in un casché ispirato a Ginger Rogers e Fred Astaire. L'immagine, di Riccardo Ghilardi con Maurizio Puato, è stata catturata in 1/125 di secondo. Sedici ritratti includono un QR code per video inediti del backstage, mostrando il lavoro di squadra.

La mostra e i documentari evidenziano l'importanza della collaborazione artistica per valorizzare il cinema. Il riconoscimento dei Nastri d’Argento conferma il valore di queste iniziative nella promozione del patrimonio audiovisivo italiano e internazionale.