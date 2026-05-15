L'attore Dylan Sprouse e la modella Barbara Palvin hanno annunciato con grande gioia l'attesa del loro primo figlio. La notizia è stata rivelata in un contesto di risonanza internazionale, durante la 79ª edizione del Festival di Cannes. Sul prestigioso red carpet, la modella ungherese ha mostrato per la prima volta il suo pancione, un momento di tenerezza condiviso accanto al marito. La coppia si è scambiata sorrisi complici e carezze sul ventre, confermando pubblicamente un capitolo significativo della loro vita e l'imminente arrivo del nascituro.

L'annuncio emozionante sul red carpet di Cannes

La rivelazione della gravidanza ha avuto luogo durante la sfilata sul tappeto rosso, un palcoscenico di fama mondiale che ha amplificato l'emozione dell'annuncio. Per l'occasione, Dylan Sprouse ha scelto un elegante tuxedo blu scuro, mentre Barbara Palvin ha incantato con un abito vaporoso color azzurro baby, arricchito da delicate piume sul fondo. I due hanno posato insieme, visibilmente emozionati, e la modella ha accarezzato il pancione, rendendo l'istante ancora più intimo e carico di significato per i presenti e per il pubblico mondiale che seguiva l'evento.

Un percorso personale e l'attesa di una nuova vita

L'arrivo del bambino segna una nuova fase per Barbara Palvin, che in passato ha affrontato un percorso personale delicato.

La modella aveva condiviso sui social la sua esperienza dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico per l'endometriosi, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto e per la sua guarigione. L'attesa del nascituro è prevista tra i mesi di agosto e settembre, sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli specifici sulla data esatta o sul sesso del bambino, mantenendo un velo di discrezione su questo lieto evento che cambierà la vita della coppia.

La storia d'amore tra Dylan Sprouse e Barbara Palvin

La coppia, ora in attesa del loro primo figlio, ha una storia d'amore che affonda le radici nel 2018. Dylan Sprouse, celebre per il suo ruolo di Zack nella popolare serie Disney Channel “Zack e Cody al Grand Hotel”, ha iniziato la sua relazione con Barbara Palvin in seguito a un messaggio su Instagram.

Un gesto semplice che ha dato il via a un lungo e significativo percorso di coppia. I due hanno coronato il loro amore con il matrimonio nel luglio 2023, celebrato in Ungheria, il paese natale della modella. Questo annuncio di gravidanza rappresenta il culmine di un'unione solida e felice, proiettata verso un futuro familiare ricco di gioia.