Il 17 maggio 2026, il Salone del Libro di Torino ha ospitato un significativo incontro tra Rosario Fiorello e Lino Banfi. Entrambi presenti per eventi distinti, la loro interazione ha catalizzato l'attenzione. Fiorello ha presentato, con Aldo Grasso, "Cara televisione" (Raffaello Cortina), mentre Banfi ha condiviso la sua autobiografia "90. Non mi fai paura" (Harper Collins), unendo la sua popolarità televisiva al mondo letterario. La giornata ha registrato un'ampia affluenza, con richieste di autografi e selfie, specialmente per Banfi.

Durante un'intervista, Fiorello ha scherzato con Banfi: “Adesso la carriera è completa Lino”.

Questa battuta, ironica allusione alla presenza dell'attore al Salone e a una vecchia immagine con la scritta “io non posso entrare”, è stata seguita da un giocoso: “Ma io ho il pass, il dottor Grasso”. Banfi ha ricambiato, ricordando la loro amicizia, citando le frequenti partecipazioni di Fiorello a “Domenica In”, da lui condotta. “Fiorello è un personaggio talmente unico che può fare quello che vuole”, ha dichiarato Banfi. La conversazione ha toccato il derby Roma-Lazio e aneddoti personali, inclusa la madre di Fiorello, immortalata in una foto con Banfi. Il messaggio chiave dell'attore novantenne è stato: “Non bisogna mai fermarsi, questo è il segreto”.

Il Salone del Libro: successo e rilevanza culturale

La penultima giornata del Salone del Libro di Torino ha visto la presenza di Fiorello e Lino Banfi, arricchendo un calendario di incontri con elevata affluenza. La diversità degli ospiti ha confermato il successo del Salone in termini di visitatori e risonanza mediatica. Il coinvolgimento di protagonisti dello spettacolo rafforza il legame tra cultura popolare e letteratura, stimolando la riflessione sulla contaminazione tra i media. Dal 1988, il Salone è un appuntamento culturale chiave in Italia, piattaforma di dialogo tra editori, scrittori e pubblico. Integra offerta editoriale con quella televisiva e artistica, fungendo da ponte tra tradizione e innovazione e promuovendo la vitalità del libro. Ospitato presso Lingotto Fiere, si distingue per la varietà delle iniziative.