L'esperienza immersiva italiana "Red Planet 3009", di Mariano Leotta e Francesco Fiore, è tra le poche opere nazionali in gara nella sezione Cannes Immersive della 79ª edizione del Festival di Cannes (12-23 maggio). Si distingue per innovazione e un profondo messaggio ecologista. Il progetto proietta gli spettatori a 360 gradi su quattro pareti e il pavimento, esplorando un "pianeta rosso" tramite Serendipity, un'intelligenza artificiale senziente su un rover. Fiore e Leotta, fondatori di Alter Agent, puntano a "mettere al centro la storia", un approccio non comune nel "mondo immersivo", privilegiando la narrazione.

Serendipity, l'IA protagonista, è sola, con messaggi "come messaggi nella bottiglia" destinati a un futuro incerto.

"Red Planet 3009" nasce come spin-off di "Cast for Mars", un progetto più ampio già presentato a Treviglio. L'installazione di 1.500 metri quadrati ricostruiva una colonia marziana immaginaria, invitando a riflettere sulla vita su Marte e la cura del nostro pianeta.

Cannes Immersive: concorso e successo di pubblico

La sezione Cannes Immersive (terza edizione, 12-22 maggio al Carlton Hotel) ospita nove opere innovative da otto paesi, con esperienze collettive fino a duecento partecipanti. "Red Planet 3009", presentata in anteprima internazionale, ridefinisce i confini artistici. L'esperienza di Leotta e Fiore immerge gli spettatori nell'anno 3009, invitando a riflettere su ciò che l'umanità potrebbe lasciare dietro di sé.

Il successo di pubblico, nonostante la lentezza dei promoter italiani, dimostra il crescente interesse per la realtà immersiva, superando le aspettative.

Intelligenza Artificiale: etica e creatività umana

Gli autori riflettono sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, definendola uno "strumento". Il tema centrale è l'etica del suo utilizzo. L'IA è usata per compiti tecnici: conversione immagini o aumento risoluzione. Le idee nascono da loro; l'anima creativa resta umana. La partecipazione a Cannes offre visibilità internazionale alla ricerca artistica italiana e ai progetti di Alter Agent.