Il Festival di Cannes ha tributato un onore speciale a John Travolta, consegnandogli a sorpresa la Palma d'oro d'onore. Il riconoscimento, attribuito dal delegato generale Thierry Frémaux, è giunto poco prima della proiezione di "Volo notturno per Los Angeles", il suo primo film da regista. Un Travolta visibilmente emozionato ha dichiarato di non aspettarsi il premio, considerandolo "oltre l'Oscar", statuetta mai vinta nonostante due candidature in carriera.

"Volo notturno per Los Angeles": l'esordio alla regia

Tratto dal suo omonimo romanzo, "Volo notturno per Los Angeles" segna l'esordio di Travolta dietro la macchina da presa.

La pellicola, in uscita il 29 maggio su Apple+, racconta un viaggio personale e significativo, ispirato a un ricordo d'infanzia dell'attore: un volo con la madre che fuse l'amore per l'aviazione con quello per le storie umane. La scelta di presentare il film a Cannes sottolinea l'importanza del festival nella sua traiettoria artistica.

Una carriera tra icone e rinascite

A 72 anni, John Travolta si conferma un'icona hollywoodiana, con una carriera che abbraccia quasi cinquant'anni di spettacolo. Dalla disco music degli anni Settanta, dove divenne un fenomeno globale con Tony Manero in "La febbre del sabato sera" (1977) e Danny Zuko in "Grease" (1978), a un periodo di declino negli Ottanta. La sua capacità di reinventarsi è emersa con "Senti chi parla" (1989) e, in modo eclatante, con Quentin Tarantino e il ruolo di Vincent Vega in "Pulp Fiction" (1994), che gli valse una seconda candidatura all'Oscar e rilanciò la sua carriera in thriller e action movie.

Passioni, dolori e la vita pubblica

Accanto alla recitazione, Travolta ha coltivato una profonda passione per l'aeronautica, diventando pilota certificato e utilizzando i suoi aerei per missioni umanitarie. La sua vita privata è stata segnata da grandi dolori, inclusa la morte del figlio Jett nel 2009 e della moglie Kelly Preston nel 2020. L'adesione a Scientology, avvenuta dopo la perdita dell'amata Diana Hyland, lo ha reso una figura talvolta controversa. Recenti apparizioni pubbliche, come l'ospitata a Sanremo 2024 e il "Ballo del Qua Qua", hanno generato ampie discussioni.

Cannes: un nuovo capitolo con la figlia

Sulla Croisette, John Travolta si appresta a vivere una nuova rinascita artistica e personale.

Accompagnato dalla figlia Elle Beau, sua inseparabile compagna, l'attore celebra la gioia di trasformare un ricordo d'infanzia in un'opera cinematografica. Questo riconoscimento a Cannes non è solo un tributo alla sua lunga e variegata carriera, ma anche un segno di incoraggiamento per il suo futuro da regista, in un cielo che, come quello del suo film, è "pieno di stelle e buchi neri".