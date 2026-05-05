Un nuovo francobollo, dedicato alla celebre canzone 'Ciao Mamma' di Jovanotti, è stato emesso da Poste Italiane su incarico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questa emissione si inserisce nella prestigiosa serie tematica “Le eccellenze del Patrimonio culturale italiano”, con un focus specifico sulla sottosezione “La Passione degli italiani - Musica”. La produzione è curata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, mentre la distribuzione è affidata a Poste Italiane. La data di emissione, strategicamente collocata nei giorni immediatamente precedenti la Festa della Mamma, è stata scelta in coerenza con il significato del brano e il calendario delle principali ricorrenze civili e culturali nazionali.

La vignetta del francobollo, presentato in un apposito foglietto, raffigura la scritta 'CIAO MAMMA' in un vivace stile comic, dalla quale sbocciano fiori colorati. Sullo sfondo, una grande spirale accompagna l'immagine, richiamando l'energia positiva e il dinamismo del brano di Jovanotti, riconosciuto come uno degli autori più rappresentativi della musica italiana contemporanea. Il francobollo è destinato all'affrancatura della posta ordinaria in Italia e sarà accompagnato da un chiudilettera senza valore postale, oltre a una serie di prodotti filatelici dedicati.

La musica come espressione del patrimonio culturale italiano

Il bollettino illustrativo che accompagna l'emissione sottolinea il ruolo insostituibile della musica nella vita degli italiani.

Essa viene descritta come “strumento di espressione, rito, memoria e appartenenza”, evidenziando come, nella ricca tradizione culturale italiana, la musica trascenda il mero intrattenimento per diventare un elemento fondante delle relazioni sociali e della costruzione collettiva dell’identità. In questa prospettiva, l'omaggio a 'Ciao Mamma' di Jovanotti assume un significato più ampio, riflettendo il valore attribuito alle espressioni artistiche capaci di raccontare i sentimenti condivisi.

Jovanotti, Lorenzo Cherubini all’anagrafe, è celebrato come autore di spicco che ha saputo rinnovare la canzone italiana, intercettando i linguaggi delle nuove generazioni e toccando le sensibilità di un pubblico vasto.

La scelta di 'Ciao Mamma', uno dei suoi brani più celebri, non è casuale: assolve una funzione simbolica, non solo per ricordare una hit popolare, ma anche per rafforzare i riferimenti al tema della maternità in prossimità della sua celebrazione.

Il tributo istituzionale alla maternità e alla musica

L'iniziativa testimonia la sinergia tra Poste Italiane e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, riaffermando l'intenzione di valorizzare la musica come parte integrante del patrimonio culturale nazionale. L'emissione di questo francobollo e la produzione filatelica correlata si inseriscono nel quadro delle carte valori postali dello Stato, la cui gestione è interamente affidata al Ministero tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Presentando il francobollo, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dichiarato: “Con questa emissione, dedicata a una delle canzoni più popolari della nostra musica, rendiamo omaggio al ruolo centrale della famiglia e della maternità nella nostra società. Un tributo a un brano che ha segnato la storia della musica italiana, per ricordare il ruolo fondamentale delle mamme e il primo sentimento che accompagna la vita di ciascuno di noi, l’amore per la propria madre.” L'attenzione delle istituzioni si concentra così sia sull'identità musicale nazionale sia sulla dimensione affettiva legata alle celebrazioni civili, in particolare la Festa della Mamma.