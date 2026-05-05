Il tour 2026 di Vasco Rossi si arricchisce di una nuova dimensione grazie all'iniziativa Green Rock, un progetto nato dalla collaborazione tra Live Nation e Coop Alleanza 3.0. L'obiettivo è unire la passione per la musica rock con un impegno concreto per la tutela dell'ambiente e la lotta allo spreco alimentare.

Protagonisti di questa iniziativa saranno i Green Angels, volontari facilmente riconoscibili da una pettorina dedicata. Questi "angeli verdi" saranno selezionati tra i dipendenti, i soci e le socie di Coop che si candideranno entro il 10 maggio, utilizzando l'intranet aziendale per i primi e l'app della cooperativa per gli altri.

Il loro ruolo sarà cruciale: tra gli ingressi, le aree ristoro e le isole ecologiche dei concerti, i Green Angels offriranno suggerimenti sulla corretta raccolta differenziata, spiegheranno l'importanza di ridurre i rifiuti e promuoveranno comportamenti virtuosi quotidiani capaci di fare la differenza.

In ogni tappa del tour, diciotto Green Angels saranno attivi, con la possibilità di candidarsi per una sola data e rispettando specifici criteri territoriali. Il tour di Vasco Rossi prenderà il via a Rimini il 30 maggio, con un soundcheck riservato ai fan il giorno precedente. Le tappe successive includeranno Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine.

In preparazione ai concerti, sono previste diverse iniziative locali che coinvolgeranno anche soci Coop e associazioni del territorio.

Tra queste, interventi di pulizia di sentieri e parchi, la piantumazione di alberelli e attività di plogging. Ad esempio, la pulizia degli argini del torrente Marecchia a Rimini è fissata per il 23 maggio, il plogging al Parco Bassani di Ferrara per il 31 maggio, mentre a Bari si terranno raccolte rifiuti e piantumazioni il 9 e 11 giugno. Ad Ancona, il 16 giugno, saranno promossi progetti di sensibilizzazione sul conferimento dei rifiuti, e a Udine, il 27 giugno, è in programma una raccolta rifiuti che interesserà il Parco del Cormor, il Parco Ardito Desio, l'area dello Stadio e il quartiere Rizzi.

Il progetto Buon Fine e l'impegno sociale

Un altro pilastro del progetto Green Rock è l'adesione delle aree ristoro e del catering del tour all'iniziativa Buon Fine, già consolidata nei punti vendita Coop.

Questo significa che i prodotti prossimi alla scadenza saranno messi in vendita a prezzi scontati, mentre quelli invenduti verranno devoluti a enti e associazioni locali. Tali organizzazioni si occuperanno di redistribuire gli alimenti a persone in difficoltà, trasformando un potenziale spreco in un gesto di solidarietà. Questo modello estende il suo circuito virtuoso anche agli eventi di grande richiamo, come i concerti di Vasco Rossi, coinvolgendo attivamente pubblico, personale e realtà associative del territorio nella lotta allo spreco alimentare e nell'impegno sociale.

Le tappe del Vasco Rossi Tour 2026 e l'impatto sul territorio

Il Vasco Rossi Tour 2026 conferma il Blasco come figura di riferimento nel panorama musicale italiano, proponendo una tournée di grande portata che partirà il 30 maggio da Rimini.

L'itinerario, che tocca Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine, abbraccia l'Italia dal nord al sud, valorizzando sia grandi centri urbani sia aree con una forte partecipazione civile e associativa. Ogni tappa sarà arricchita dalle iniziative dei Green Angels e dalle attività collaterali, rafforzando il legame tra la cultura musicale, la cura dei luoghi e il dialogo con il tessuto sociale locale. La partecipazione di pubblico ai concerti di Vasco Rossi è sempre molto elevata, e la collaborazione con le realtà territoriali ne amplifica la portata e il valore, promuovendo una fruizione responsabile degli eventi live.