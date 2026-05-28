Dal 29 maggio 2026, Netflix presenta "Rafa", la docuserie in quattro puntate dedicata a Rafael Nadal, uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi. Prodotta da Skydance Sports e diretta dal regista candidato all’Oscar Zachary Heinzerling, la serie esplora la straordinaria saga personale e sportiva di Nadal, concentrandosi sulla sua carriera e sulle prove emotive e fisiche affrontate come ventidue volte vincitore di tornei del Grande Slam. L’opera si configura come un’intensa riflessione sul corpo, sulla resistenza al tempo che passa e sulla tenacia, rivelando anche il lato meno visibile della vita di un campione segnato da dolori permanenti.

Nelle sue quattro puntate, "Rafa" ripercorre non solo le grandi vittorie del campione, ma anche le sue sconfitte, le battaglie contro gli infortuni e le celebri rivalità con altri giganti del tennis come Roger Federer e Novak Djokovic. Il documentario si sofferma in particolare sul biennio finale della carriera di Nadal, con un focus sul difficile ritorno nel circuito ATP nel 2024, quando il suo corpo, ormai provato, è diventato il suo sfidante più arduo. Un elemento centrale della narrazione è la sindrome di Müller-Weiss, una condizione degenerativa che ha deformato il piede di Nadal fin dal 2005, anno in cui, subito dopo il suo primo trionfo al Roland Garros a diciannove anni, scoprì la patologia.

La serie mostra per la prima volta in modo esplicito gli effetti di questa malattia, una rivelazione che si preannuncia scioccante per i fan più affezionati.

La carriera di Nadal tra gloria e sfide umane

Oltre ai momenti di gloria, "Rafa" mette in luce le difficoltà e le strategie che hanno permesso al campione spagnolo di competere ai massimi livelli nonostante il peso di dolorosi adattamenti fisici: l'uso di plantari speciali, la costante assunzione di antidolorifici e numerosi accorgimenti biomeccanici. Questi elementi, pur avendo consentito la prosecuzione dell’attività agonistica, hanno contribuito a una lunga catena di nuovi problemi fisici, dalle ginocchia alla schiena, fino a problemi di stomaco e all'anca che, quasi vent’anni dopo, ne hanno compromesso definitivamente la continuità sportiva.

In uno dei passaggi più significativi del documentario, si ascolta la voce di Andre Agassi che già nel 2005 dichiarava: "Sta firmando assegni che spero il suo corpo riesca a onorare ancora a lungo", sottolineando il rischio intrinseco alla straordinaria determinazione del giovane Nadal.

Il progetto si avvale di accessi esclusivi ad archivi personali e professionali, offrendo un ritratto completo dell’atleta e dell’uomo attraverso testimonianze inedite della famiglia, del suo storico team e di grandi rivali come Federer e Djokovic. La presenza di Carlos Moyá, suo ex rivale e attuale collaboratore, viene spesso utilizzata per simboleggiare la tensione psicofisica che Nadal ha dovuto sopportare: "È una dipendenza", osserva Moyá a proposito della sua inesauribile forza competitiva.

La narrazione si addentra anche nelle crisi psicologiche, come quella vissuta tra il 2015 e il 2016, che portò a un temporaneo allontanamento dallo zio e allenatore Toni Nadal. In quel periodo buio, il tennista ricordava: "Stavo soffocando con la mia stessa saliva", a testimonianza degli effetti di ansia e pressione che hanno segnato alcuni momenti cruciali del suo percorso.

Produzione e nuove prospettive sulla leggenda Nadal

Dietro "Rafa" c’è il lavoro produttivo di David Ellison, Jesse Sisgold, Jason Reed e Jon Weinbach per Skydance Sports, con Zach Heinzerling alla regia, già premiato con un Emmy e candidato agli Oscar. La docuserie alterna immagini di archivio mai viste prima e riprese intime raccolte durante l’ultimo anno di attività di Nadal.

Oltre ai protagonisti del tennis, la serie include le voci e le esperienze dei membri della famiglia e del ristretto cerchio personale del campione, offrendo una prospettiva che va oltre la dimensione strettamente sportiva.

Nel racconto, particolare attenzione è dedicata ai rapporti umani che hanno plasmato la carriera di Nadal, in particolare quello con Toni Nadal, allenatore e zio, la cui filosofia educativa era orientata al raggiungimento della grandezza attraverso la sofferenza e l’abnegazione. Il documentario ricostruisce anche il percorso emotivo e psicologico che ha condotto Nadal a chiedere per la prima volta l’assistenza di uno psichiatra, una tappa inedita della sua evoluzione personale e sportiva.

"Rafa" si inserisce così tra i documentari sportivi che mettono in risalto la vulnerabilità e la forza non solo dell'atleta ma anche dell'individuo. Il progetto rappresenta un’occasione unica per apprezzare la straordinaria resilienza di Nadal e comprendere il prezzo umano della grandezza sportiva, attraverso la testimonianza diretta di uno dei protagonisti assoluti del tennis mondiale.