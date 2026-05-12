Rimini si prepara ad accogliere un evento di grande risonanza nazionale: il 30 maggio, il celebre rocker Vasco Rossi darà il via al suo nuovo tour con la "Data zero", scegliendo il capoluogo romagnolo come tappa inaugurale. L'attesa per l'artista è palpabile, come dimostra il soundcheck esclusivo del 29 maggio, riservato agli iscritti del "Blasco Fan Club" allo stadio comunale, i cui posti sono già esauriti. Per gestire l'afflusso di migliaia di fan attesi, il Comune di Rimini ha predisposto un articolato piano di viabilità e sicurezza, volto a garantire un'organizzazione capillare nelle aree limitrofe all'impianto.

Le giornate del 29 e 30 maggio vedranno l'istituzione di una zona rossa attorno allo stadio. In quest'area, la circolazione di auto e moto sarà interdetta: il 29 maggio dalle 14 alle 2, e il 30 maggio dalle 8 alle 3. Bici e monopattini potranno accedere all'area solo se condotti a mano e parcheggiati in appositi spazi. Per facilitare l'arrivo dei partecipanti, sono stati attivati sette parcheggi straordinari, offrendo un totale di 2.800 posti, con possibilità di prenotazione online già dalla prossima settimana. Sul fronte dell'ordine pubblico, un dispositivo di sicurezza imponente vedrà l'impiego di circa 200 agenti della polizia locale, affiancati da ulteriori forze dell'ordine, per la gestione dei flussi e la tutela della sicurezza generale.

Viabilità e servizi potenziati per l'evento

Per l'occasione, i servizi di trasporto pubblico sono stati significativamente potenziati. Il Metromare, che collega Rimini e Riccione, estenderà il suo orario di servizio fino alle 3 del mattino, con corse ogni trenta minuti. Anche le linee bus 4 (direzione nord di Rimini) e 11 (direzione Riccione) garantiranno collegamenti fino alle 2. L'Amministrazione comunale sottolinea che un evento di tale portata, pur richiedendo un notevole sforzo logistico e di sicurezza, rappresenta una preziosa opportunità di promozione territoriale, stimolo per la vitalità economica e incremento della visibilità per la città.

Rimini: un maggio ricco di eventi e attrattive

Il concerto di Vasco Rossi si inserisce in un maggio particolarmente intenso per Rimini, già animato da altri appuntamenti di rilievo nazionale. Tra questi spiccano il Rimini Wellness, fiera dedicata al benessere e allo sport, e il raduno nazionale dei Carabinieri. Questi eventi congiunti evidenziano la capacità della città di coordinare efficacemente cultura, musica, sport, turismo e sicurezza, grazie a una solida e efficiente collaborazione tra enti pubblici e privati. Lo stadio comunale di Rimini si conferma così un punto di riferimento cruciale per manifestazioni di grande richiamo, fungendo da importante polo di aggregazione per il pubblico locale e per i numerosi visitatori provenienti da ogni parte d'Italia. Il ritorno del "Blasco" contribuisce ulteriormente ad accrescere l'attrattività di Rimini, riaffermandone la centralità nel panorama degli eventi live nazionali.