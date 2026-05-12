Dal 12 al 17 maggio 2026, Roma ospita la terza edizione di Rome Fashion Path, una manifestazione diffusa dedicata alla moda. Per sei giorni, un calendario di eventi gratuiti e aperti al pubblico animerà il centro e le periferie della Capitale. Patrocinata dall'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, l'iniziativa mira a valorizzare il sistema moda romano, valorizzando talenti, realtà consolidate ed emergenti. Oltre cento protagonisti animano il programma, tra cui la Sartoria Farani, RUFA - Rome University of Fine Arts, il Bookshop del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, il brand artigianale beKora e l’associazione "Modelli si nasce".

Il calendario degli eventi

Rome Fashion Path trasforma la città in una mappa della creatività contemporanea. Il programma si apre il 12 maggio alla Kou Gallery con “Fashion is a collective action!”. Il 13 maggio, l'hostel Jo&Joe Roma ospiterà “Fashion Unlocked”, seguito il 14 maggio da workshop alla Maiani Accademia Moda. Altri appuntamenti vedranno protagonisti la RUFA, il Bookshop MAXXI e il mercato di via Catania, dove sfilerà Mela Wedding. Il 17 maggio, l'atelier Sartoria Farani aprirà le sue porte per un percorso tra costumi iconici. La chiusura sarà celebrata con la sfilata collettiva “Io Sono, Noi Siamo”, curata da Isa Giovannozzi. L'iniziativa include RFPU30, un format dedicato ai giovani talenti under 30.

Inclusione e valore culturale della moda romana

La manifestazione promuove espressione, pluralità e inclusione, favorendo produzione, formazione e sperimentazione. Spicca "Modelli si nasce", associazione per percorsi formativi moda per ragazzi autistici. La RUFA offrirà un'anteprima dell'Archivio Tessile Franco Annoni. Il Bookshop MAXXI esporrà beKora. L'evento connette la moda con altri ambiti culturali, ospitando eventi in sedi museali e luoghi popolari. La gratuità e il coinvolgimento di oltre cento realtà ne ribadiscono il carattere inclusivo e diffuso, consolidando l'identità della moda romana nel panorama nazionale e internazionale.