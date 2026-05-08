L'artista napoletano Sal da Vinci ha espresso la sua posizione sul rapporto tra musica e politica, a pochi giorni dal suo debutto all'Eurovision Song Contest 2026 a Vienna. Riguardo al boicottaggio ipotizzato da alcuni Paesi per la partecipazione israeliana, Da Vinci ha affermato: “La musica copre tutti i dolori del mondo e non c'entra niente. Rispetto chi protesta, ma per me la musica è sempre stata un bagno di pace che porta unione. È inclusione, è un palcoscenico per l'eternità. Sono felice di rappresentare il mio Paese e per me è un'occasione importante.”

L'intervento di Sal da Vinci si inserisce in un momento delicato per la manifestazione, caratterizzato da dibattiti sulla partecipazione di Israele.

Il cantante ha ribadito il suo entusiasmo per il debutto all’Eurovision, sottolineando il valore personale e artistico di questo traguardo: “Arrivare all'Eurovision, a 50 anni dal mio primo palco, è un sogno. Voglio cantare per chi non ha realizzato i propri sogni, per chi, come me, viene dal basso e ha faticato. Sono un operaio, un ambulante della musica, anzi, un venditore ambulante di sentimenti.”

Eurovision Song Contest 2026: contesto e attese

L’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest si tiene a Vienna, città scelta dopo la vittoria dell’Austria nell’edizione precedente. L'evento è stato accompagnato da dibattiti sulla presenza della delegazione israeliana, portando alcune delegazioni a manifestare disapprovazione.

Nonostante ciò, il concorso mantiene la sua vocazione aperta e inclusiva, accogliendo rappresentanti da decine di Paesi e milioni di spettatori da tutta Europa.

Nel corso degli anni, l'Eurovision Song Contest si è affermato come una piattaforma culturale, dove spesso si intrecciano temi artistici, sociali e politici. L'intervento di Sal da Vinci si inserisce in questa tradizione, in cui gli artisti sono chiamati a esprimere la propria visione della musica in un contesto internazionale complesso.

La carriera e il profilo artistico di Sal da Vinci

Sal da Vinci è una figura di spicco della musica italiana. La sua carriera affonda le radici nel repertorio classico napoletano, distinguendosi per la capacità di spaziare tra generi diversi.

Nato in una famiglia di artisti, ha iniziato giovanissimo la sua attività, e oggi celebra il cinquantesimo anniversario del suo primo concerto. Artista poliedrico, è noto sia come cantante che come attore teatrale, conquistando un pubblico trasversale in Italia e all’estero.

La partecipazione all’Eurovision rappresenta per Da Vinci un riconoscimento significativo, un'occasione per raccontare il valore della musica come veicolo di emozioni e condivisione. Con oltre una dozzina di album e esibizioni nei principali teatri italiani e internazionali, la sua presenza all’Eurovision 2026 riafferma il ruolo di testimone dell’identità musicale italiana sullo scenario europeo.