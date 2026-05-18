Il Salone Internazionale del Libro di Torino, con la sua attesa edizione 2026, si è affermato ancora una volta come una delle più significative manifestazioni culturali italiane dedicate al mondo dell'editoria. L'evento, ospitato nel prestigioso complesso del Lingotto Fiere di Torino, ha registrato un'ampia e vivace partecipazione, coinvolgendo un vasto pubblico, numerosi editori e stimati autori. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha elogiato la rassegna definendola “bellissima e una straordinaria occasione di confronto”, evidenziando come il Salone costituisca un appuntamento cruciale non solo per l'intero settore del libro, ma anche per l'identità culturale della città e per l'intera regione.

Secondo le dichiarazioni del presidente Cirio, il Salone del Libro rappresenta “un’occasione in cui il Piemonte si mostra all’Italia e al mondo per quello che è oggi, diventando un punto d’incontro fondamentale tra lettori, scrittori, editori, intellettuali e operatori culturali”. Ha inoltre ribadito il valore intrinseco dell'evento come spazio privilegiato “dove le idee possono crescere e confrontarsi, contribuendo così attivamente al progresso della comunità”. Il presidente ha infine sottolineato che il Salone non è semplicemente “una fiera straordinaria”, ma è ormai una componente imprescindibile e profondamente radicata nella vita culturale piemontese e nazionale.

Un appuntamento atteso dal pubblico e dagli addetti ai lavori

L’edizione 2026 del Salone ha pienamente confermato la centralità della rassegna nel panorama culturale italiano ed europeo, attraendo centinaia di espositori qualificati e incontrando il favore entusiasta di migliaia di visitatori. All'interno dei padiglioni del Lingotto, si sono susseguiti incontri di alto profilo con autori di primo piano, presentazioni esclusive di novità editoriali, e numerosi eventi dedicati sia alle scuole che alle famiglie. La manifestazione si configura così come un punto di riferimento essenziale non solo per il pubblico italiano, ma anche a livello europeo: il Salone di Torino è, infatti, storicamente tra i più seguiti e apprezzati, sia dai professionisti del settore che dai semplici appassionati di lettura.

Oltre alle significative presenze istituzionali e all'intera filiera dell’editoria, il Salone del Libro offre ogni anno spazi dinamici di dialogo e approfondimento su tematiche culturali, sociali e di attualità. Questo crea un’opportunità unica di riflessione collettiva e promuove attivamente la lettura tra le nuove generazioni. L’iniziativa ha consolidato nel tempo una posizione di rilievo tra le più importanti manifestazioni letterarie europee, dimostrando la sua capacità di stimolare dibattiti costruttivi e di favorire la libera circolazione delle idee.

Il Salone del Libro e la vocazione culturale di Torino

Il Salone del Libro si svolge presso il Lingotto Fiere, un polo espositivo di primaria importanza che contribuisce in modo determinante a rafforzare la vocazione culturale di Torino e del Piemonte.

Questo luogo iconico, simbolo della profonda trasformazione urbana della città, è oggi riconosciuto come uno dei principali centri per eventi e fiere a livello nazionale. Dal 1988, anno della sua prima edizione, il Salone si è evoluto costantemente, arricchendo la propria offerta e coinvolgendo un pubblico sempre più vasto e diversificato. Ospita regolarmente case editrici di tutte le dimensioni, prestigiose istituzioni culturali nazionali e internazionali, dedicando ampio spazio all’innovazione nel campo del libro e della lettura.

La manifestazione ha permesso a Torino di affermarsi con forza tra le capitali italiane della cultura, offrendo ogni anno una piattaforma vibrante per eventi, mostre, presentazioni e preziose occasioni di confronto tra i principali protagonisti della scena letteraria.

La forte affluenza di pubblico e l'attenzione costante dei media contribuiscono a rendere il Salone un appuntamento imprescindibile per l'intero mondo editoriale e un motore propulsivo per la crescita culturale ed economica della città e dell'intera Regione Piemonte.