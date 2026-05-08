Shiva si conferma al vertice della classifica Fimi/Niq degli album più venduti nella settimana dall'1 al 7 maggio con il suo lavoro "Vangelo". L'artista, noto per i suoi numerosi featuring, tra cui quello con Tiziano Ferro, mantiene la prima posizione dopo il successo del suo progetto.
Al secondo posto debutta "Nerissima" di Nerissima Serpe, che si impone anche come primo nelle classifiche di CD, vinili e musicassette. Terzo album in studio per il rapper. Geolier con "Tutto è possibile" chiude il podio, risalito di una posizione.
Movimenti nella Top Ten
Olly con "Tutta Vita (Sempre)", in classifica da ottanta settimane, risale di due posizioni. Al quinto la colonna sonora del film su Michael Jackson. Madame con "Disincanto" perde una posizione (sesta), mentre "Solito Cinema" di Juli scende dal secondo al settimo posto.
Le ultime tre posizioni della Top Ten restano invariate: ottavo Kid Yugi con "Anche gli eroi muoiono", nono Bad Bunny con "Debí tirar más fotos" e decimo Achille Lauro con "Comuni Immortali".
Formati fisici: novità e anniversari
Nella classifica dei formati fisici (CD, vinili e musicassette) entra Billie Eilish con "Hit me hard and soft: the tour". In "zona nostalgia", i Pink Floyd celebrano i cinquant'anni di "Wish you were here" e Michael Jackson i quarant'anni di "Thriller" con edizioni speciali.
Ecco la classifica Fimi/Niq degli album più venduti dall'1 al 7 maggio:
- 1) Vangelo, Shiva
- 2) Nerissima, Nerissima Serpe
- 3) Tutto è possibile, Geolier
- 4) Tutta Vita (Sempre), Olly
- 5) Michael: Songs from the Motion Picture
- 6) Disincanto, Madame
- 7) Solito Cinema, Juli
- 8) Anche gli eroi muoiono, Kid Yugi
- 9) Debí tirar más fotos, Bad Bunny
- 10) Comuni Immortali, Achille Lauro
Per i singoli più venduti, primeggia "Ossessione" di Samurai Jay & Vito Salamanca, poi "Bad Bad Bad" di Shiva & Geolier e "La testa gira" di Fred De Palma, Anitta & Emis Killa. Nei formati fisici, "Nerissima" di Nerissima Serpe guida, seguito da "Vangelo" di Shiva e dalla riedizione di "Wish you were here" dei Pink Floyd.