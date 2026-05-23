Il Cimitero Monumentale di Staglieno, a Genova, si arricchisce di una nuova app e audioguide multilingue, strumenti pensati per rendere la visita a questo celebre luogo di arte funeraria europea più accessibile e coinvolgente. Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Comune di Genova e Promemoria Group, offre gratuitamente audioguide in italiano, inglese, francese e tedesco. Queste sono facilmente fruibili tramite smartphone, sia scansionando QR code in loco sia direttamente dall’applicazione dedicata.

L'introduzione di queste innovazioni digitali si inserisce nel contesto delle celebrazioni per i centosettanta anni dall’inaugurazione di Staglieno, avvenuta nel 1851.

Le audioguide propongono percorsi tematici che si snodano tra i viali e le gallerie del cimitero, illustrando le principali aree monumentali, le sepolture più celebri e i dettagli delle numerose sculture di elevato valore artistico. I contenuti sono stati curati con il supporto di storici dell’arte, adottando un approccio che coniuga didattica e narrazione. L’obiettivo è «restituire a Staglieno la sua dimensione internazionale e guidare i visitatori lungo un viaggio nella memoria e nella storia europea dell’Ottocento».

Un patrimonio artistico e storico raccontato dalla tecnologia

Esteso su una superficie di oltre diciotto ettari, il Cimitero Monumentale di Staglieno è riconosciuto come uno dei maggiori complessi di arte funeraria del continente.

Fondato a metà Ottocento, ospita più di sessantamila tombe, molte delle quali capolavori realizzati da scultori attivi tra il Neoclassicismo e il Realismo. Oltre alle sepolture di illustri cittadini genovesi, il cimitero accoglie monumenti commemorativi dedicati a figure di rilievo nazionale e internazionale. Grazie alla nuova app, i visitatori possono esplorare percorsi tematici che includono la Galleria superiore, il Pantheon, il Porticato montagnette e il Campo degli uomini illustri. L’utilizzo dei QR code garantisce un accesso rapido ai contenuti multimediali, sia online che offline, assicurando una fruizione continua.

Questa iniziativa mira a valorizzare ulteriormente il ruolo di Staglieno nella storia culturale europea, consentendo di «scoprire dettagli che spesso sfuggono ad una visita non guidata».

Le audioguide, disponibili anche con trascrizioni per persone con disabilità uditive, rappresentano uno strumento innovativo per promuovere una conoscenza ampia e inclusiva di questo straordinario luogo.

La storia del Cimitero Monumentale e il suo ruolo culturale

Il Cimitero Monumentale di Staglieno fu inaugurato nel diciannovesimo secolo, basato sul progetto dell’architetto Carlo Barabino e successivamente sviluppato da Giovanni Battista Resasco. Fin dalla sua apertura, rappresentò una vera e propria «città della memoria» e un museo all’aperto di arte scultorea. Nel corso dei decenni, ha accolto le sepolture di personalità come Giuseppe Mazzini, Fabrizio De André e Constance Lloyd (moglie di Oscar Wilde), oltre a numerosi imprenditori, politici e cittadini che furono protagonisti della storia ligure e nazionale.

La ricchezza delle opere e la varietà dei linguaggi artistici fanno di Staglieno una meta privilegiata per studi e visite da parte di studenti, appassionati d’arte e turisti provenienti da ogni parte del mondo. La gestione del cimitero è affidata al Comune di Genova, che negli ultimi anni ha investito significativamente nel restauro dei monumenti e nel miglioramento dei servizi per la fruizione pubblica. Nel panorama europeo, Staglieno è universalmente riconosciuto come uno dei capolavori dell’arte cimiteriale e costituisce un punto di riferimento per le reti internazionali dedicate alla valorizzazione dei cimiteri storici.