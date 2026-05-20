Nel Parco archeologico di Velia, nel Salernitano, poesia, archeologia e tecnologia si fondono in un itinerario culturale unico. Fino al 24 maggio, un percorso allestito tra le antiche strade e i principali monumenti della città offre ai visitatori l'opportunità di immergersi nei versi di autori italiani e internazionali, in un'esperienza che unisce tradizione e innovazione.

L'itinerario include testi poetici, pannelli biografici, giochi interattivi e QR code per approfondimenti su autori, curiosità e contenuti extra. Tra i poeti figurano Eugenio Montale, Pablo Neruda, Edmondo De Amicis, Salvatore Quasimodo, Pierpaolo Pasolini, Charles Bukowski e Giovanni Pascoli.

L'iniziativa, realizzata con i volontari del Servizio civile, è compresa nel biglietto di ingresso al parco e nell'abbonamento Paestum&Velia.

L'itinerario tra versi, storia e innovazione

Il percorso poetico si snoda tra antiche vie e monumenti di Velia, creando un dialogo tra versi e archeologia. Pannelli biografici e giochi interattivi coinvolgono ogni età, mentre i QR code permettono approfondimenti su autori e opere tramite dispositivi mobili. L'iniziativa valorizza la dimensione educativa e partecipativa, rendendo la visita un'esperienza multidisciplinare.

Velia e Paestum: un polo culturale dinamico

Il Parco archeologico di Velia, con Paestum, è un centro propulsore di iniziative culturali per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico.

La Notte Europea dei Musei, promossa dal Ministero della Cultura con il patrocinio di UNESCO, Consiglio d’Europa e ICOM, ha visto Velia offrire aperture serali straordinarie con percorsi tematici tra poesia e musica.

La serata del 17 maggio 2025 ha animato le rovine dell’antica Elea con "Suoni e Parole Notturne", proponendo letture itineranti e armonie musicali. Un'esperienza immersiva tra suoni, parole e pietre millenarie. Tutte le iniziative sono incluse nel biglietto di ingresso e nell’abbonamento Paestum&Velia, e curate dal personale dei Parchi.