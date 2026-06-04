Il Teatro di San Carlo di Napoli si prepara ad accogliere un evento musicale di rilievo domenica 7 giugno 2026, interamente dedicato alle percussioni e al ricco repertorio del Novecento. Questo appuntamento, inserito nella prestigiosa Stagione di Musica da Camera, avrà inizio alle ore 18:00 e vedrà protagonisti i talentuosi musicisti del Lirico di Napoli.

Il concerto offrirà un affascinante percorso attraverso le opere di tre grandi compositori: Béla Bartók, Alfredo Casella e John Cage. Sul palco si esibiranno Barbara Bavecchi e Franco Cardaropoli alle percussioni, Sabrina Vitolo come contralto solista, e i pianisti Nello Mallardo e Vincenzo Caruso.

Il Programma Musicale: Un Viaggio nel Novecento

La serata si aprirà con i "Cinque Lieder per voce e pianoforte, op. 16" di Béla Bartók, composti nel 1916 e basati sui testi del poeta ungherese Endre Ady. Seguirà il suggestivo ciclo "Pupazzetti" (1915) di Alfredo Casella, una suite di cinque pezzi per pianoforte a quattro mani. Questi brani – "Marcetta", "Berceuse", "Serenata", "Notturnino" e "Polka" – evocano il tema della marionetta e le atmosfere della Parigi dei Ballets Russes, offrendo un tuffo nelle suggestioni dell'epoca.

La seconda parte del programma introdurrà le percussioni in primo piano con l'esecuzione di "Forever and Sunsmell" di John Cage (1942), un'opera originale per percussioni e soprano su testi di E. E. Cummings.

A concludere il concerto sarà la monumentale "Sonata per due pianoforti e percussioni" di Bartók, una composizione del 1937 commissionata dalla Società Internazionale di Musica Contemporanea di Basilea per celebrare il suo decimo anniversario. Questa scelta sottolinea l'importanza delle percussioni sia come strumento solista sia in un dialogo complesso con il pianoforte e la voce.

Protagonisti e Contesto Artistico

Gli interpreti di questo evento sono figure di spicco del Teatro di San Carlo. Barbara Bavecchi e Franco Cardaropoli, professori d'orchestra del Lirico di Napoli, guideranno l'esecuzione delle parti percussive. A loro si unirà Sabrina Vitolo, artista del coro, che presterà la sua voce come contralto solista.

Le sezioni pianistiche saranno affidate all'abilità di Nello Mallardo e Vincenzo Caruso.

Le opere selezionate rappresentano un percorso musicale significativo attraverso la prima metà del Novecento, evidenziando le innovazioni timbriche e le contaminazioni tra voce, strumenti a tastiera e percussioni che hanno caratterizzato quel periodo. Il concerto, della durata di circa un’ora, si inserisce armonicamente nella rassegna “Stagione di Musica da Camera al Teatro San Carlo 2025/2026”, offrendo al pubblico un'occasione unica per esplorare composizioni che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica contemporanea.

Il Prestigio del Teatro di San Carlo e la Musica da Camera

Il Teatro di San Carlo si conferma come una delle istituzioni culturali più importanti d'Italia, rinomata per la sua ricca storia e l'eccellenza delle sue stagioni concertistiche.

La Stagione di Musica da Camera 2025/2026 è pensata per proporre una serie di appuntamenti dedicati ai grandi maestri del repertorio cameristico, con un'attenzione particolare ai compositori del Novecento e alle nuove prospettive sonore che emergono dalla combinazione di strumenti sia tradizionali che moderni. Questo concerto è un esempio lampante dell'impegno del Teatro nel presentare programmi di alto valore artistico e culturale.