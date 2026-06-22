Clive Davis, figura leggendaria e tra le più influenti dell'industria musicale americana, nonché uno dei più celebri talent scout degli ultimi sessant'anni, è morto all'età di 94 anni nella sua residenza di Manhattan. Nato a Brooklyn e laureato in legge ad Harvard, Davis iniziò la sua carriera come avvocato prima di entrare, negli anni Sessanta, alla Columbia Records. Qui, la sua visione e la capacità di individuare e promuovere nuovi talenti lo resero rapidamente un punto di riferimento.

La sua lunga e fruttuosa carriera fu costellata di successi, avendo contribuito in modo determinante a lanciare o rilanciare le carriere di icone della musica come Janis Joplin, Bruce Springsteen, Billy Joel, Alicia Keys, Whitney Houston, Jennifer Hudson, Barry Manilow e Aretha Franklin.

Davis è riconosciuto come il vero scopritore di Whitney Houston, avendola notata per la prima volta mentre si esibiva, appena diciannovenne, in un night club di New York. Dopo un controverso licenziamento dalla Columbia nel 1973, dovuto a presunte irregolarità amministrative, Davis fondò nel 1974 la Arista Records. Con questa nuova etichetta, dimostrò una precoce intuizione per il potenziale commerciale dell'hip-hop, portando nel mainstream artisti del calibro di Outkast e Diddy.

Successi e intuizioni rivoluzionarie

L'influenza di Davis non si esaurì negli anni Settanta e Ottanta, estendendosi per decenni. Guidò con maestria le carriere di numerosi artisti, tra cui il poliedrico Barry Manilow e talenti emersi da "American Idol" quali Carrie Underwood e Kelly Clarkson.

Fu lui a siglare il contratto discografico per il debutto di Alicia Keys, contribuendo in maniera decisiva alla sua ascesa. Un altro capitolo fondamentale della sua carriera fu la concezione e la realizzazione dell'album "Supernatural" di Carlos Santana nel 1999, un progetto che si aggiudicò ben otto Grammy Awards. Tra le sue brillanti intuizioni, si annovera anche la trasformazione della carriera di Rod Stewart, convincendolo a reinterpretare i classici del "The Great American Songbook", una mossa che si rivelò un notevole successo commerciale.

Nonostante alcuni episodi complessi e controversi, come il celebre caso dei Milli Vanilli e il già citato licenziamento dalla Columbia, Davis dimostrò una straordinaria capacità di reinventarsi.

Nel 2000, con il sostegno di BMG, fondò la J Records, un'iniziativa che gli permise di continuare a esercitare la sua profonda influenza sul panorama musicale internazionale. La sua famiglia, nel ricordarlo, ha sottolineato come "la sua visione, il suo istinto e la sua incessante ricerca dell'eccellenza abbiano plasmato la colonna sonora di innumerevoli vite", lasciando un'eredità culturale e artistica duratura.

L'impronta indelebile di un pioniere

La carriera di Clive Davis si distinse per la sua singolare abilità nel trascendere generi e decenni, mantenendo un ruolo assolutamente centrale nell'evoluzione della musica pop, rock, R&B e hip-hop. Oltre ad aver diretto etichette discografiche di primaria importanza come Columbia, Arista e J Records, Davis fu profondamente coinvolto nella crescita e nell'affermazione di artisti che hanno letteralmente segnato la cultura musicale a livello mondiale.

Il suo lavoro instancabile ha lasciato un segno indelebile, contribuendo in modo significativo al successo di innumerevoli artisti di fama internazionale e alla profonda trasformazione dell'intera industria discografica. La sua figura rimane un simbolo di innovazione e lungimiranza nel mondo della musica.