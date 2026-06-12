Il Concertozzo 2026, l'evento annuale ideato da Elio e Le Storie Tese, si terrà a Biella il 26 e 27 giugno, offrendo un programma denso di musica, talk e iniziative di solidarietà. La manifestazione, che animerà Piazza Duomo e Piazza Falcone, si propone di unire intrattenimento e un profondo impegno sociale, con un focus sull'inclusione e il supporto alle persone con disabilità e autismo. Numerose associazioni del territorio saranno protagoniste, gestendo spazi espositivi, street food e attività che coinvolgeranno attivamente il pubblico.

Programma di venerdì 26 giugno: talk e musica inclusiva

La giornata di venerdì 26 giugno prenderà il via alle ore 15:00 in Piazza Duomo con gli stand delle associazioni. Alle 18:00, dopo i saluti del sindaco di Biella Marzio Olivero, si terranno due talk. Il primo, “Disabilità e isolamento sociale”, vedrà la partecipazione di Davide Cesareo Civaschi (chitarrista di Elio e le Storie Tese), Alessandro Ossola (Atleta Paralimpico) e Alessandro Paoletti (Ottobock). Alle 18:45, il talk “Aumentare i servizi, aumentare i diritti” coinvolgerà Elio, Nico Acampora (Pizzaut), il dott. Stefano D’Arrigo (Fondazione Irccs Istituto Neurologico C. Besta), il dott. Luigi Mazzone (Neuropsichiatria Infantile Policlinico Tor Vergata), Enrico Pesce (Confcooperative Federsolidarietà Piemonte), il dott.

Ignazio Carlo Cattaneo (Psichiatria Asl Biella) e Maurizio Marrone (Assessore Politiche Sociali Regione Piemonte). Entrambi i dibattiti saranno condotti dalla giornalista Adele Palumbo.

La serata proseguirà alle 21:00 con un Concerto di Musica Classica della Sto – Symphonic Taxi Orchestra, un'orchestra inclusiva. Il repertorio includerà brani di Ray Lema, Bruno Maderna e Manuel Pramotton. Alle 22:30, Palazzo Ferrero ospiterà una Live Jam Session del Biella Jazz Club, con ospiti a sorpresa. L'ingresso agli eventi del venerdì è gratuito fino a esaurimento posti; offerte libere saranno destinate alle cause sociali del Concertozzo.

Sabato 27 giugno: dal Concertozzino al grande palco

Il programma di sabato 27 giugno inizierà alle 16:00 con il Concertozzino, una rassegna di artisti poliedrici tra musica e comicità.

In line up: KuTso, Pepp1, Comrad, Planet Butter, La Superluna di Drone Kong, Viadellironia, Sarafine e TonyPitony. A seguire, il Concertozzo vedrà esibirsi Elio e le Storie Tese insieme a Tony Hadley, TonyPitony, Carlo Amleto e Valerio Lundini.

Durante la giornata di sabato, lo special event “I Ritratti di ‘Ricordi Stampati’” permetterà di realizzare ritratti d'autore in bianco e nero con il collettivo di Guido Stazzoni e Settimio Benedusi, a bordo del pullmino “Nomade”. Il ricavato di 50 euro per ritratto sarà devoluto a CasAUTentica e Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli. È richiesto il biglietto dell'evento e la prenotazione è consigliata.

L'impegno sociale e i progetti sostenuti

Il Concertozzo si distingue come il primo evento al mondo in cui la gestione di cibo e bevande è affidata ad associazioni che si occupano di disabilità fisica e autismo.

Per l'edizione 2026, l'evento sosterrà:

CasAUTentica : progetto per la ristrutturazione di unità abitative autonome con spazi comuni, per favorire crescita e indipendenza di giovani con autismo, creando un futuro concreto.

: progetto per la ristrutturazione di unità abitative autonome con spazi comuni, per favorire crescita e indipendenza di giovani con autismo, creando un futuro concreto. Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli (Fondo Do.P.O.): mira a fornire protesi ortopediche personalizzate e altamente tecnologiche, con un adeguato progetto riabilitativo, garantendo accesso a cure di alta qualità anche ai più vulnerabili.

Tony Hadley: una voce iconica sul palco

Tra gli ospiti di spicco del Concertozzo 2026, Tony Hadley è celebre frontman degli Spandau Ballet. La sua brillante carriera solista lo ha visto esibirsi con la Fabulous TH BAND e orchestre sinfoniche, confermando la sua versatilità tra pop e swing.

Hadley ha dato vita a classici come “Through the Barricades”, “True” e “Gold”. Ha ricevuto il titolo di MBE nel 2019 per il suo impegno benefico. Ha brillato anche nel musical 'Chicago' e in radio. Con una presenza scenica magnetica, Tony Hadley continua a entusiasmare il pubblico mondiale, dimostrando di essere uno dei più grandi vocalist della musica pop e swing.