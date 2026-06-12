Si è spento a Taranto, sua città natale, all'età di settantadue anni, l'attore Claudio Spadaro. L'artista era tornato nel capoluogo pugliese negli ultimi mesi per affrontare una malattia che ne aveva progressivamente compromesso le condizioni di salute. La sua lunga e prolifica carriera, avviata alla fine degli anni Settanta, lo ha visto distinguersi come protagonista in numerosi film e serie televisive di successo, collaborando con alcuni dei più importanti registi del panorama cinematografico e televisivo, sia italiano che internazionale.

L'ampia filmografia e i ruoli televisivi

Giovanissimo, Claudio Spadaro si era trasferito nella capitale, a Roma, per coltivare la sua profonda passione per la recitazione. Nel corso della sua carriera ha avuto l'opportunità di lavorare con nomi illustri della regia, tra cui maestri del calibro di Marco Bellocchio, Mario Monicelli, Ricky Tognazzi, Marco Tullio Giordana, Peter Greenaway e Franco Zeffirelli. Tra le sue prime e significative apparizioni sul grande schermo si annoverano pellicole come ‘Corse a perdicuore’ di Mario Garriba e ‘Sogni d’oro’ di Nanni Moretti. La sua presenza è stata costante e apprezzata anche sul piccolo schermo, dove ha preso parte a produzioni televisive di grande successo e popolarità.

Tra queste spicca il ruolo dell'agente Pigreco nella celebre serie ‘Romanzo criminale’, interpretato dal 2008 al 2010. Il suo curriculum televisivo include inoltre titoli noti al pubblico come ‘La Piovra’, ‘Distretto di Polizia’, ‘Don Matteo’, ‘Paolo Borsellino’ e, più recentemente, ‘Le indagini di Lolita Lobosco’.

L'iconica interpretazione di Mussolini e la passione per il teatro

Un capitolo indubbiamente memorabile e distintivo nella carriera di Claudio Spadaro è stata la sua capacità di impersonare Benito Mussolini. Grazie a una notevole somiglianza fisica con il dittatore, Spadaro ha vestito i panni del personaggio storico in ben quattro diverse produzioni, diventando per molti il "Duce" più riconoscibile del cinema italiano.

Tra queste, l'interpretazione nel film ‘Un tè con Mussolini’ di Franco Zeffirelli, dove ha recitato al fianco di star internazionali del calibro di Maggie Smith e Cher, è rimasta una delle sue performance più acclamate e celebri. Oltre al grande e piccolo schermo, Spadaro non ha mai reciso il suo profondo e duraturo legame con il teatro. Negli ultimi anni della sua esistenza, infatti, era tornato con rinnovato entusiasmo sul palcoscenico, dimostrando una dedizione costante all'arte scenica.

Un attore versatile e il suo lascito artistico

Claudio Spadaro è stato un attore versatile e poliedrico, la cui carriera ha dimostrato una rara capacità di attraversare con naturalezza generi e stagioni diverse del cinema e della televisione italiana.

La sua intera esistenza professionale è stata contraddistinta da una costante e instancabile dedizione all’arte della recitazione, espressa con pari intensità sia davanti alla macchina da presa che sul palcoscenico teatrale. Il suo contributo artistico, fatto di interpretazioni intense e memorabili, rimane un elemento significativo e duraturo nel panorama dello spettacolo italiano, a testimonianza di un talento autentico e di una passione mai sopita.